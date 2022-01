Alexander Zverev apoyó la participación de Novak Djokovic en Australia | Fuente: EFE

El tenista alemán Alexander Zverev se pronunció este sábado a favor de la participación del serbio Novak Djokovic en el Abierto de Australia, que comienza este lunes en Melbourne, y afirmó que el Gobierno de Australia debería haber previsto "lo que iba a ocurrir" y tratar de evitarlo.

"Creo que no es muy justo que una persona venga aquí y no pueda jugar. El Gobierno de Australia y el de Victoria deberían haber sabido de antemano lo que iba a ocurrir", dijo el germano de 24 años, que debutará en el primer Gran Slam del año ante su compatriota Daniel Altmaier.

La participación de Novak Djokovic aún sigue en duda después de que el Gobierno australiano le cancelara nuevamente su visado por haber ingresado al país sin estar vacunado contra el coronavirus. El número uno del mundo se encuentra detenido, a la espera de que el Tribunal Federal de Australia decida de forma definitiva sobre la presencia del serbio en el país.

Zverev apoya la presencia de Djokovic en Australia

Novak Djokovic tiene 9 títulos del Abierto de Australia | Fuente: EFE

Alexander Zverev, número 3 del mundo, deslizó que el caso de Novak Djokovic en Australia no se habría magnificado al tratarse de un deportista como el serbio.

"No sé lo suficiente sobre la situación, pero creo que, si no fuera Novak Djokovic, el número uno del mundo con 20 títulos de Grand Slam, todo eso, no sería un drama tan grande", afirmó Zverev.

El campeón olímpico admitió que debido a la alta incidencia de casos de coronavirus en Australia está limitando sus salidas. "No voy a correr ningún riesgo. Quiero jugar el torneo lo mejor posible", señaló Zverev, que busca ganar su primer 'grande' en Australia.





