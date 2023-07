Novak Djokovic vs. Jannik Sinner: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de Wimbledon 2023?

Novak Djokovic vs. Jannik Sinner EN VIVO: se enfrentan este viernes 14 de julio en la cancha central de All England Club Lawn Tennis. El partido corresponde a la semifinal de Wimbledon 2023 y se jugará en el primer turno del día, aproximadamente desde las 07:30 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN y STAR+ en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

El vigente campeón de Wimbledon, Novak Djokovic, se reencuentra en semifinales con Jannik Sinner, al que eliminó en la pasada edición. El serbio, de 36 años y número 2 del mundo, que ganó este torneo siete veces, incluidas las cuatro últimas, estima ser el tenista con más posibilidades de volver a levantar el trofeo.

"No quiero parecer arrogante, pero por supuesto que me considero el favorito", afirmó, y aseguró que "adora" ser el adversario al que todos sueñan con derrotar.

"Ellos quieren ganar, pero no va a suceder", dijo con una carcajada tras imponerse en cuartos de final a Andrey Rublev. El ruso (#7 ATP) fue junto al polaco Hubert Hurkacz (#18) el único que logró ganar un set contra Novak Djokovic desde el inicio del torneo.

Novak Djokovic vs. Jannik Sinner: horarios del partido en el mundo

Perú: 07:30 a.m.

Argentina: 09:30 a.m.

Colombia: 07:30 a.m.

Ecuador: 07:30 a.m.

Bolivia: 08:30 a.m.

Venezuela: 08:30 a.m.

Uruguay: 09:30 a.m.

Chile: 08:30 a.m.

Brasil: 09:30 a.m.

México: 06:30 a.m.

España: 2:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 06:30 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 09:30 a.m.

Pero Jannik Sinner también llegó pisando fuerte sobre la hierba londinense y a sus 21 años ya sabe lo que es enfrentarse al serbio en la pista central del All England Club. En 2022, el italiano, que acababa de eliminar a Carlos Alcaraz en octavos, ganó dos sets contra Djokovic en cuartos de final antes de que este realizase una impresionante remontada en los tres siguientes.

Desde entonces, Sinner afirma haber "trabajado mucho", también a nivel mental. "Va a ser un partido completamente diferente al del año pasado. Él me conoce mejor como yo lo conozco mejor también. Va a ser también un poco táctico", aseguró.

"También es un poco mental, ¿no? Si juegas contra Novak, siempre es difícil, especialmente en Grand Slams". Pero "lucharé por cada bola, voy a disfrutar del momento, pero sabiendo que puedo ir duro, tratando de ganarle", afirmó.

Novak Djokovic avanza motivado por seguir haciendo historia, continuar batiendo récords. Si lograse su octavo Wimbledon igualaría con Roger Federer y superaría a Serena Williams en número de Grand Slams, 24, a la par que la veterana australiana Margaret Court. También progresaría en su sueño de lograr los cuatro títulos de Grand Slam en un año, tras vencer en el Abierto de Australia y Roland Garros.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Novak Djokovic vs. Jannik Sinner?

El compromiso será transmitido en Perú y Sudamérica a través de la señal de ESPN y STAR+. En todo el mundo puede seguirse mediante Tennis TV. Todas las incidencias de este partido los encontrarás en la página web de RPP.pe.

NUESTROS PODCASTS

Búsqueda y recompensa

La Policía lleva a cabo una intensa búsqueda de cabecillas de organizaciones criminales, traficantes de drogas, sicarios, extorsionadores y otros delincuentes. Gracias a la información proporcionada por los ciudadanos a través del programa de recompensas, se ha logrado capturar a muchos de ellos. Conozca cómo funciona y quienes están en la lista de los más buscados en el siguiente informe.