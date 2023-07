Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev: ¿cuándo y dónde ver el partidazo por la semifinal de Wimbledon?

Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev EN VIVO: se enfrentan este viernes 14 de julio en la cancha central de All England Club Lawn Tennis. El partido corresponde a la semifinal de Wimbledon 2023 y se jugará en el segundo turno del día, aproximadamente desde las 09:30 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN y STAR+ en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Alcaraz se verá las caras con Medvedev por tercera vez en el circuito profesional. La primera fue en 2021, en estas mismas pistas, con victoria para el ruso en tres contundentes sets. Pero en el último cruce entre ambos, este mismo año, el español fue capaz de imponerse con holgura en la final del Masters 1000 de Indian Wells.

Carlos Alcaraz está teniendo una clara progresión en Wimbledon. Tras un debut cómodo ante el veterano Jérémy Chardy, sufrió algo más en segunda y tercera respectivamente frente a Alexandre Müller y contra el chileno Nicolás Jarry, con quién perdió un set.

También lo cedió en octavos de final ante el italiano Matteo Berrettini (finalista en 2021), aunque luego remontó de forma excelsa. En cuartos de final tuvo enfrente a su gran rival generacional, el danés Holger Rune. A pesar de lucir nervios durante el set inaugural, mostró un peloteo formidable y certero, superando el despliegue ofensivo del danés en tres sets y firmando un nivel que ni él mismo había exhibido aún sobre hierba.

Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev: horarios del partido en el mundo

Perú: 09:30 a.m.

Argentina: 11:30 a.m.

Colombia: 09:30 a.m.

Ecuador: 09:30 a.m.

Bolivia: 10:30 a.m.

Venezuela: 10:30 a.m.

Uruguay: 11:30 a.m.

Chile: 10:30 a.m.

Brasil: 11:30 a.m.

México: 08:30 a.m.

España: 4:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 08:30 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11:30 a.m.

Carlos Alcaraz tendrá delante a un Daniil Medvedev que vivirá la primera 'semi' de su vida en Wimbledon. Pese a no llegar como uno de los favoritos por su históricamente bajo nivel en césped, el ruso está cuajando un buen torneo, si bien no ha tenido que lidiar con adversarios de ranking elevado.

En cuartos de final, el ‘Pulpo’ (como lo calificó Alcaraz) sufrió para doblegar en cinco sets al estadounidense Christopher Eubanks, gran sacador, pero con carencias en su juego desde el fondo de pista.

Tras ganar en Queen's, Carlos Alcaraz llega a este duelo con 10 victorias consecutivas sobre hierba, ignorando su poca experiencia sobre tal superficie. La gran fortaleza de Medvedev es la seguridad de su juego, pues apenas está cometiendo errores no forzados. Acumuló en esa estadística solo 13 en cuartos y 12 en octavos, algo que tendrá que repetir ante Alcaraz para no facilitar el trabajo al número 1 del mundo.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev?

El compromiso será transmitido en Perú y Sudamérica a través de la señal de ESPN y STAR+. En todo el mundo puede seguirse mediante Tennis TV. Todas las incidencias de este partido los encontrarás en la página web de RPP.pe.

