Se saca la presión: Carlos Alcaraz asegura que Novak Djokovic "es el favorito" en la semifinal de Roland Garros

Tras pasar por encima del griego Stefanos Tsitsipas (5º), Carlos Alcaraz compareció en rueda de prensa y principalmente habló de Novak Djokovic, su rival el viernes en semifinales de Roland Garros, al que calificó de "favorito".

"No es por echar balones fuera o quitarme la presión. Si está Novak, es el favorito. Ha ganado dos títulos aquí y si no ha ganado más es porque ha coincidido con el mejor de la historia en tierra (Rafael Nadal)", señaló Alcaraz al filo de la medianoche local.

"Para mí es increíble jugar una semifinal de Grand Slam contra Djokovic, que lo he visto millones de veces en semifinales y en finales. Es uno de los mejores de la historia, tiene 45 semifinales de Grand Slam, ese número lo dice todo", continuó.

Una hora antes había despachado a Tstisipas por 6-2, 6-1 y 7-6 (7/5), en un duelo en el que jugó a un nivel espectacular hasta el último rato, en el que se despistó y estuvo cerca de perder el tercer set.

"En el partido sabía que estaba siendo superior y que estaba controlado, quería seguir en esa línea, con esa racha, pero al final ha pasado y me he despistado", dijo.

"Pero lo que me ha pasado hoy me ayudará a que ante Djokovic no me pase. Si te despistas dos o tres minutos se te pone con el agua al cuello", continuó.

Elogios a Novak

Al español le preguntaron qué era lo que más le gustaba de Djokovic: "Lo bien que golpea la bola, ya sea de derecha, de revés, saque, la buena mano que tiene, eso me fascina. Es muy complicado verle huecos. Su nivel estándar es muy elevado".

También le sugirieron que ganando a Djokovic ayudaría a Nadal, en la lucha que mantienen ambos por finalizar con mayor número de títulos de Grand Slam -están empatados a 22-.

"Es algo que no pienso, ya lo dije, no vengo aquí a ponerme en medio del que más Grand Slam tiene. Pensamos en nosotros, queremos ganar más Grand Slams y eso es lo único que importa para mí", concluyó el ganador del último US Open. (AFP)