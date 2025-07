Victoria contundente: Swiatek arrolló por doble 6-0 a Anisimova y conquistó su primer título en Wimbledon

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Intratable, dominadora y jugando a otra velocidad. Iga Swiatek arrolló por un doble 6-0 a la estadounidense Amanda Anisimova, y así conquistar su primer título de Wimbledon, siendo también la primera polaca que conquista este Grand Slam.

Fue tal el dominio de Swiatek que el partido terminó en menos de una hora (57 minutos). No solo fue una victoria válida para un título en Wimbledon, sino su triunfo #100 en Grand Slam.

"Ni siquiera soñé con esto. Para mí esto estaba muy lejos. Siento que aún soy una jugadora experimentado, pese a ganar otros Grand Slams, pero nunca esperaba esto. Mi equipo creyó en mí más de lo que creo yo. No hay ningún torneo como este. Siempre estaba ansiosa aquí, porque caminar por estos pasillos era una gran presión, pero he disfrutado mucho. He mejorado mi juego y ahora me siento muy cómoda", dijo Swiatek después de recibir el plato de Venus de campeona de las manos de Kate Middleton, duquesa de Cambridge.

El partido, extremadamente desigual, se vio marcado por el grito de Anisimova durante el segundo set, un clamor de auxilio, al ver que no podía competir con la polaca, que incluso cedió puntos por errores con su saque.

El resultado no dejó de sorprender a los asistentes al estadio, mas aún porque Anisimova llegaba con el cartel de haber eliminado en la ronda previa nada más y nada menos que a Aryna Sabalenka, con un marcador de 6-4, 4-6 y 6-4.

La polaca se convierte en la tercera tenista en la historia en ganar sus seis primeras finales de Grand Slam, tras Margaret Court y Monica Seles.

Un resultado histórico

Pero hay otro dato impactante que marcará esta final, ya que la derrota de Anisimova es la más abultada en un Grand Slam desde que Steffi Graff venciera a Natasha Zvereva por un doble 6-0 en la final del Roland Garros 1988.

Pero en una final de Wimbledon, esto no ocurría desde 1911, cuando Dorothea Douglas batió a Dora Boothby. Desde 1968, la derrota más dura la sufrió Evonne Goolagong contra Billie Jean King, por 6-0 y 6-1.