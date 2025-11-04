Ignacio Buse vs. Miguel Tobón EN VIVO: se enfrentan por la primera ronda de Challenger Lima 3

Sigue los detalles del partido entre Ignacio Buse y Miguel Tobón por el Challenger Lima 3 en el Club Terrazas".

Ignacio Buse (109 ATP) volverá a competencia cuando enfrente al colombiano Miguel Tobón (517 ATP), en partido correspondiente a la primera ronda del Challenguer Lima 3.



La primera raqueta peruana saldrá como el favorito y en caso consiga el triunfo enfrentará al brasileño Joao Reis Da Silva (211), que derrotó al argentino Lautaro Midón.

Desde su integración en 1994, ningún representane peruano ha logrado ganar el Challenguer de Lima.

Ignacio Buse vs Miguel Tobón: ¿cómo llegan al Challenger Lima 3?

Ignacio Buse llega a este certamen luego de perder ante el ecuatoriano Álvaro Guillén en cuartos de final de "Los Inkas Open 2025".

Por su parte, el colombiano Miguel Tobón perdió ante el argentino Juan Bautista en la ronda del 32 de mismo certamen peruano.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Tobón EN VIVO por la primera ronda del Challenger Lima 3?

El partido Ignacio Buse vs Miguel Tobón, correspondiente a primera ronda del Challenge Lima 3, se jugará este martes 4 de noviembre en la cancha central del Club Terrazas, en Lima (Perú).

A qué hora juegan Buse vs Tobón EN VIVO por primera ronda del Challenger Lima 3?

En Perú , el partido Buse vs Miguel Tobón comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Buse vs Miguel Tobón comienza a las 7:00 p.m. En Argentina , el partido Buse vs Miguel Tobón comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Buse vs Miguel Tobón comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Buse vs Miguel Tobón comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Buse vs Miguel Tobón comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Buse vs Miguel Tobón comienza a las 9:00 p.m.

En Bolivia, el partido Buse vs Miguel Tobón comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Buse vs Miguel Tobón comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Buse vs Miguel Tobón comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Buse vs Miguel Tobón comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Buse vs Miguel Tobón comienza a las 9:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Buse vs Miguel Tobón comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el partido Buse vs Miguel Tobón EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Ignacio Buse vs Miguel Tobón se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de la página web del ATP Tour (Challenger TV). También podrás seguir el punto por punto en RPP.pe.