Ignacio Buse vs. Juan Torres: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por octavos del Challenger de Lima?

Ignacio Buse vs. Juan Torres EN VIVO: se enfrentan este jueves 30 de octubre en la pista central del Club Golf Los Inkas, en Lima (Perú). El partido corresponde a los octavos de final del Challenger Lima 2 2025 y se jugará no antes de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por la señal streaming de ATP Tour . Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





El segundo challenger de la temporada en territorio peruano solo mantiene Ignacio Buse en carrera por parte de los tres principales créditos nacionales. 'Nacho' pasó de la primera ronda, algo que no consiguieron Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas. Quien también sigue en competencia es Arklon Huertas Del Pino.

Ignacio Buse (#110 ATP) es el cuarto sembrado del torneo y busca llegar hasta las últimas instancia del certamen limeño para conseguir su acceso al top 100 mundial.

Ignacio Buse vs Juan Torres: ¿cómo llegan a los octavos de final del Challenger de Lima 2 2025?

Ignacio Buse debutó en el Challenger de Lima 2 imponiéndose por 6-3, 3-6 y 6-2 al uruguayo Roncadelli. Por su parte, Juan Torres superó en la ronda previa por 2-0 al colombiano Tobon.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Torres EN VIVO por octavos de final del Challenger de Lima 2025?

El partido Ignacio Buse vs Juan Torres, correspondiente a octavos de final del Challenger de Lima 2 (Los Inkas Open), se jugará este jueves 30 de octubre en la cancha central del Club Golf Los Inkas, en Lima (Perú).

A qué hora juegan Buse vs Torres EN VIVO por octavos de final del Challenger de Lima 2025?

En Perú , el partido Buse vs Torres comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Buse vs Torres comienza a las 7:00 p.m. En Argentina , el partido Buse vs Torres comienza a las 9:00 p.m.



, el partido Buse vs Torres comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Buse vs Torres comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Buse vs Torres comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Buse vs Torres comienza a las 9:00 p.m.

En Bolivia, el partido Buse vs Torres comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Buse vs Torres comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido Buse vs Torres comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Buse vs Torres comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Buse vs Torres comienza a las 9:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Buse vs Torres comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el partido Buse vs Torres EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Ignacio Buse y Juan Torres se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de la página web del ATP Tour (Challenger TV). También podrás seguir el punto por punto en RPP.pe.

Buse vs Torres: historial de resultados

No se registran enfrentamientos previos entre Ignacio Buse y Juan Bautista Torres.