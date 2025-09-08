Gran ascenso en ranking ATP: Ignacio Buse y su nuevo puesto tras campeonar en Challenger en Sevilla

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El tenis peruano celebra el buen presente de Ignacio Buse. El representante nacional ganó el fin de semana el Challenger 125 de Sevilla, su título más importante hasta el momento, y gracias a ello apareció este lunes con su mejor ránking ATP.

Ahora, 'Nacho' aparece en el puesto 112 de la clasificación mundial, con un ascenso de 23 puestos respecto a su último ránking de fines de agosto (135).

Este 2025 está siendo el de consolidación del tenista peruano de 21 años. Inició la temporada en el puesto 235 y gracias a los buenos torneos que viene jugando, hoy Buse está cerca de meterse en la élite del Top 100, algo que solo cinco tenistas peruanos han logrado en la historia.

El objetivo del Top 100 está en el horizonte de Ignacio Buse. De acá a fin de año defiende solo 25 puntos, y de mantener su gran momento, podría cerrar la temporada entre los mejores del mundo.

Ignacio Buse ha competido en los cuatro Grand Slam, logrando llegar al cuadro principal del US Open desde la qualy. Además, ha competido en tres torneos ATP (semifinales en ATP 250 Gstaad) y 17 Challenger (dos títulos y cuatro semifinales).

Ahora el tenista está en suelo peruano para disputar la Copa Davis ante Portugal. 'Nacho' es la actual raqueta número uno del Perú y junto a Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas y Alexander Merino buscarán llegar a la selección a las Qualifiers del certamen este fin de semana.

“Han sido semanas exigentes con torneos continuos, pero el tenis exige estar preparado para todo: partidos largos, caídas, molestias. Por eso me apoyo en un trabajo integral que incluye entrenamientos, recuperación y nutrición, donde Herbalife cumple un papel clave con su acompañamiento en mi suplementación nutricional”, afirmó Buse.

Buse inició su carrera profesional en el 2021 y luego se mudó a la Academia TEC de Barcelona para seguir creciendo en el deporte. Hoy, es una de las alegrías del deporte peruano.