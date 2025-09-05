Ignacio Buse vs. Genaro Olivieri: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la final del Challenger de Sevilla?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ignacio Buse vs. Genaro Olivieri EN VIVO: se enfrentan este sábado 6 de setiembre en la pista central del Real Club de Tenis Betis, en Sevilla (España). El partido corresponde a la semifinal del Challenger Sevilla 2025 y se jugará desde la 1:00 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por la señal de ATP Tour en Perú y todo el mundo. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

‘Nacho’, cabeza de serie número 6, se medirá este sábado en la final al argentino Genaro Olivieri, que eliminó en el segundo partido de la jornada del viernes al serbio Dusan Lajovic, cuarto preclasificado, que se retiró aduciendo problemas físicos cuando perdía 5-7 y 2-3.

Ignacio Buse (135°) jugará su tercera final Challenger y buscará el segundo título en esta categoría. En junio de este año conquistó el Challenger 100 de Heilbronn.

Ignacio Buse vs Olivieri: ¿cómo llegan a la final del Challenger de Sevilla 2025?

Ignacio Buse solo ha cedido un set a lo largo de su participación en el Challenger de Sevilla, que fue en la semifinal ante Daniel Mérida, que ganó por 2-1. Por su parte, Genaro Olivieri cedió parciales en todos su compromisos, aunque en la semifinal ganó 1-0 por el retiro del serbio Lajovic.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Olivieri EN VIVO por la final del Challenger de Sevilla 2025?

El partido Ignacio Buse vs Genaro Olivieri, correspondiente a la final del Challenger 125 de Sevilla, se jugará este sábado 6 de septiembre en la cancha central del Real Club de Tenis Betis, en Sevilla (España).

A qué hora juegan Buse vs Olivieri EN VIVO por la final del Challenger de Sevilla 2025?

En Perú , el partido Buse vs Olivieri comienza a la 1:00 p.m.

, el partido Buse vs Olivieri comienza a la 1:00 p.m. En España (Sevilla) , el partido Buse vs Olivieri comienza a las 8:00 p.m.



, el partido Buse vs Olivieri comienza a las 8:00 p.m. En Argentina, el partido Buse vs Olivieri comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Buse vs Olivieri comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido Buse vs Olivieri comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido Buse vs Olivieri comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Buse vs Olivieri comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido Buse vs Olivieri comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido Buse vs Olivieri comienza a las 3:00 p.m.



En Uruguay, el partido Buse vs Olivieri comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido Buse vs Olivieri comienza a las 3:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Buse vs Olivieri comienza a las 2:00 p.m.



¿Dónde ver el partido Buse vs Olivieri EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Ignacio Buse y Genaro Olivieri se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de la página web del ATP Tour (Challenger TV). También podrás seguir el punto por punto en RPP.pe.

Buse vs Olivieri: historial de resultados

No se registran enfrentamientos previos entre Ignacio Buse y Genaro Olivieri. El argentino, no obstante, enfrentó en agosto pasado al peruano Gonzalo Bueno por la final del Challenger 75 de Liberec, donde perdió al retirarse por lesión.