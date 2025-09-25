Ignacio Buse vs Marco Trungelliti EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los cuartos de final del Challenger de Lisboa?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ignacio Buse vs Marco Trungelliti EN VIVO: se enfrentan este viernes 26 de septiembre por los cuartos de final del Challenger de Lisboa. El encuentro se disputará en el Estadio CIF del Club Internacional de Foot-Ball, desde las 8:10 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Buse vs Trungelliti: ¿cómo llegan al partido de los cuartos de final del Challenger de Lisboa 2025?



Buse llega al partido luego de vencer 2-0 al brasileño Thiago Monteiro. Trungelliti, en tanto, llega al cotejo tras derrotar al neerlandés Guy Den Ouden por 2-0.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Trungelliti en vivo en los cuartos del Challenger de Lisboa 2025?



El partido entre Ignacio Buse vs Marco Trungelliti se disputará este viernes 26 de septiembre en el Estadio CIF del Club Internacional de Foot-Ball de la ciudad de Lisboa. El juego corresponde a los cuartos de final del campeonato.

¿A qué hora juegan Buse vs Trungelliti en vivo en los cuartos del Challenger de Lisboa 2025?



En Perú , el partido Buse vs Trunfelliti comienza a las 8:10 a.m.

¿Dónde ver el Buse vs Trungelliti en vivo por TV o streaming?



El partido entre Ignacio Buse y Marco Trungelliti será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.