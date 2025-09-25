Gonzalo Bueno vs Nicolás Kicker EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gonzalo Bueno vs Nicolás Kicker EN VIVO: se enfrentan este viernes 26 de septiembre por los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires. El encuentro se disputará en la Cancha Central del Racket Club de Palermo, desde la 1:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página web de la ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe

Gonzalo Bueno vs Kicker: ¿cómo llegan al partido de los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires 2025?



Gonzalo Bueno llega al partido luego de vencer por 2-0 al italiano Franceso Maestrelli. Nicolás Kicker, en tanto, llega al encuentro tras derrotar a su compatriota Facundo Bagnis por 2-0.

¿Cuándo y dónde juegan Gonzalo Bueno vs Kicker en vivo en los cuartos del Challenger de Buenos Aires 2025?

El partido entre Gonzalo Bueno vs Nicolás Kicker se disputará en la Cancha Central del Racket Club de Palermo. El partido se jugará por los cuartos de final del campeonato.

¿A qué hora juegan Gonzalo Bueno vs Kicker en vivo en los cuartos del Challenger de Buenos Aires 2025?



En Perú , el partido Bueno vs Kicker comienza a la 1:00 p.m.

, el partido Bueno vs Kicker comienza a la 1:00 p.m. En Argentina , el partido Bueno vs Kicker comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Bueno vs Kicker comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido Bueno vs Kicker comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido Bueno vs Kicker comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido Bueno vs Kicker comienza a la 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Bueno vs Kicker comienza a la 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido Bueno vs Kicker comienza a la 2:00 p.m.

En Brasil, el partido Bueno vs Kicker comienza a la 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido Bueno vs Kicker comienza a la 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido Bueno vs Kicker comienza a la 3:00 p.m.

¿Cómo ver el partido Gonzalo Bueno vs Kicker en vivo por TV o streaming?



El partido entre Bueno vs Kicker se podrá ver EN VIVO a través de la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.