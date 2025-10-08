Últimas Noticias
¿A qué hora juega Juan Pablo Varillas vs. Álvaro Guillén y dónde ver EN VIVO el Challenger de Cali?

Juan Pablo Varillas en el Challenguer de Cali.
Juan Pablo Varillas en el Challenguer de Cali. | Fuente: Federación Peruana de Tenis
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El tenista nacional Juan Pablo Varillas jugará por los octavos de final del Challenger de Cali.

El peruano Juan Pablo Varillas vs. el ecuatoriano Álvaro Guillén EN VIVO: se enfrentan este miércoles 8 de octubre de marzo en la cancha central del Club Campestre Farallones, en Cali (Colombia). El partido corresponde a los dieciseisavos de final del Challenger de Cali y se jugará desde las 11:40 a.m. (hora peruana). Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

¿A qué hora juega Juan Pablo Varillas ante Álvaro Guillén?

  • Perú: 11:40 a.m.
  • Chile: 1:40 p.m.
  • México: 12:40 p.m.
  • Colombia: 11:40 a.m.
  • Ecuador: 11:40 a.m.
  • Bolivia: 12:00 p.m.
  • Venezuela: 12:40 p.m.
  • Paraguay: 1:40 p.m.
  • Argentina: 1:40 p.m.
  • Uruguay: 1:40 p.m.
  • Brasil: 11:40 p.m.
  • España: 6:40 p. m.
  • Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 p.m.
  • Estados Unidos (Nueva York): 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Juan Pablo Varillas vs. Álvaro Guillén por el Challenger de Cali?

El partido del Challenger de Cali se podrá ver vía streaming y online gratis en Challenger TV en Perú y el resto del mundo. El partido también estará disponible en la plataforma de Tennis TV. Todas las incidencias de esta contienda las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Juan Pablo Varillas Álvaro Guillén Meza Challenguer de Cali

