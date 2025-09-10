Perú vs. Portugal: ¿dónde ver por TV y streaming el encuentro del Grupo Mundial I de Copa Davis 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Copa Davis vuelve a reunir a los mejores tenistas del Perú, quienes bajo la capitanía de Luis Horna buscarán llegar a los qualifiers del próximo año enfrentando a Portugal por el Grupo Mundial I.

Ignacio Buse (#112 ATP), Gonzalo Bueno (#209 ATP), Juan Pablo Varillas (#336 ATP) y Alexander Merino (#117 dobles) integran la selección peruana de tenis, que volverá a jugar en condición de local, teniendo como sede la arcilla del Club Lawn Tennis de la Exposición.

Portugal será un rival difícil de superar. La delegación lusa la integran Nuno Borges (#52), Jaime Faria (#115), Henrique Rocha (#170) y Frederico Ferreira Silva (#242) en singles, mientras que en dobles su carta es Francisco Cabral (#31 dobles).

¿Cuáles son las llaves del Grupo Mundial I en la Copa Davis 2025?

Perú vs. Portugal

Ecuador vs. Bosnia y Herzegovina

Chile vs. Luxemburgo

Grecia vs. Brasil

Eslovaquia vs. Colombia

Canadá vs. Israel

Bulgaria vs. Finlandia

Serbia vs. Turquía

Polonia vs. Gran Bretaña

Corea del Sur vs. Kazajistán

Suiza vs. India

Suecia vs. Túnez

China Taipéi vs. Noruega

Fechas y horarios del Perú vs Portugal por el Grupo Mundial I de Copa Davis 2025

Los partidos de Copa Davis 2025 entre Perú y Portugal están programados para iniciar desde las 16:00 hrs el viernes 12 de setiembre, mientras que el sábado 13 la acción comenzará desde las 14:00 hrs.

En Perú , el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.

, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m. En Portugal , el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 10:00 p.m.

, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 10:00 p.m. En Chile, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.

En México (CDMX), Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 3:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.

En España, el partido Perú vs. Portugal por Copa Davis comienza a las 11:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Portugal de Copa Davis 2025 por TV y/o streaming?

La llave entre Perú vs. Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis será transmitido EN VIVO por TV para Perú de manera gratuita a través de la señal abierta de TV Perú (Canal 7). También podrás seguir las incidencias de los enfrentamientos EN DIRECTO por RPP.pe.

¿Cuál es el formato de la Copa Davis 2025?

Los qualifiers de la Copa Davis 2025 se dividen en dos etapas. En setiembre se lleva a cabo la segunda ronda, con 14 naciones compitiendo en 7 llaves.

Los siete equipos que ganen la segunda ronda qualifiers en septiembre se unirán a Italia para competir por el título en la Final 8 de la Copa Davis, que se llevará a cabo sobre la superficie hard de Bolonia (Italia) entre el 18 y el 23 de noviembre.

Respecto al Grupo Mundial I, las eliminatorias se jugarán en setiembre. Los ganadores de las 13 llaves avanzarán a los qualifiers del próximo año.