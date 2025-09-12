Dobles Perú vs. Portugal, con Buse y Varillas: ¿cuándo juegan EN VIVO por el Grupo Mundial I de Copa Davis 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs. Portugal EN VIVO: se enfrentan este sábado 13 de septiembre en el Club Lawn Tennis de la Exposición, en Lima, por el Día 2 de la serie correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025. Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas serán dupla en el dobles, a jugarse desde las 2:00 p.m. Los partidos serán transmitidos por TV Perú. Todos los detalles los encontrarás en la web de RPP.pe.

Llega el turno de los dobles en el segundo día de la serie entre Perú y Portugal. Tras los primeros encuentros de singles en Lima, las duplas saltan a la arcilla en el que será un encuentro clave.

En juego está el acceso a los qualifiers del próximo año en la Copa Davis y el capitán Lucho Horna apostó por contar con Juan Pablo Varillas, el más experimentado del equipo, junto a Ignacio Buse. A pesar de contar con Alexander Merino, ‘Nacho’ será el encargado de acompañar a ‘Juanpi’ en la contienda.

Si no existen cambios de último momento, Varillas y Buse enfrentarán al dúo que conformarán Nuno Borges y Francisco Cabral.

Perú vs Portugal: ¿cómo llegan a los dobles en la serie del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025?

Perú comenzó la serie del Grupo Mundial I de la Copa Davis ante Portugal con el triunfo en singles de Gonzalo Bueno sobre Nuno Borges. Tras ello siguió el duelo entre Ignacio Buse y Jaime Faria.

¿Cuándo y dónde juegan Buse y Varillas en los dobles del Perú vs Portugal del Grupo Mundial I?

El partido de la dupla Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, por los dobles del Día 2 de la serie Perú vs. Portugal, se disputará el sábado 13 de septiembre en el Club Lawn Tennis de la Exposicion, en Lima (Perú), sobre la superficie de arcilla.

🎥 Gonzalo Bueno haciendo historia en la Copa Davis, tras vencer por 2-1 (3-6, 6-2, 7-5) al portugués Nuno Borges (52 ATP). ¡Locura total en el Lawn Tennis y en todo el Perú! 🇵🇪🇵🇪🇵🇪🍫🍫🍫#IPDFortaleceElDeporte pic.twitter.com/L417LSJskY — ipdperu (@ipdperu) September 13, 2025

¿A qué hora juegan Buse y Varillas en los dobles del Perú vs Portugal del Grupo Mundial I?

En Perú , el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.

, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 4:00 p.m. En Portugal , el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 10:00 p.m.

, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 10:00 p.m. En Chile, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.

En Colombia, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.

En México (CDMX), el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 3:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido de dobles por la Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.

En España, el partido de dobles por la Copa Davis comienza a la 11:00 p.m.

¿Dónde ver los dobles del Perú vs Portugal EN VIVO por TV y streaming?

La llave entre Perú vs. Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis será transmitida EN VIVO por TV para Perú de manera gratuita a través de la señal abierta de TV Perú (Canal 7). También podrás seguir las incidencias de los enfrentamientos EN DIRECTO por RPP.pe.

Buse y Varillas: ¿Cómo les ha ido jugando en dobles con Perú?

Ignacio Buse registra dos partidos en dobles con Perú en la Copa Davis. Se presentó ante Irlanda y en ambas ocasiones se quedó con la victoria.

Juan Pablo Varillas, por su lado, ha sido doblista en la Davis en 7 oportunidades. Su historial es de tres triunfos y cuatro derrotas.