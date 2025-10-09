Juan Pablo Varillas vs Gonzalo Bueno: ¿a qué hora y dónde ver el duelo de peruanos por cuartos de final del Challenger de Cali?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Pablo Varillas vs Gonzalo Bueno EN VIVO: se enfrentan este viernes 10 de octubre por los cuartos de final del Challenger de Cali 2025. El encuentro se disputará en el Club Campestre Farallones, no antes de las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Challenger TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.



Varillas vs Bueno: ¿cómo llegan al partido de los cuartos de final del Challenger de Cali 2025?



Juan Pablo Varillas llega al partido tras vencer 2-1 (6-3, 6-7 y 6-4) al ecuatoriano Álvaro Guillén. Gonzalo Bueno, en tanto, derrotó 2-0 (6-3 y 6-4) al libanés Hady Habib.

¿Cuándo y dónde juegan Varillas vs Bueno en vivo en los cuartos del Challenger de Cali 2025?

El partido entre Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno se disputará este viernes 10 de octubre en el Club Campestre Farallones. El partido corresponde a los cuartos de final del Challenger de Cali.

¿A qué hora juegan Varillas vs Bueno en vivo en los cuartos del Challenger de Cali 2025?



En Perú, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de las 11:00 a.m.

En Colombia, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de las 12:00 p.m.

En Brasil, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de la 1:00 p.m.

En Chile, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de la 1:00 p.m.

¿Dónde ver Varillas vs Bueno en vivo por TV o streaming?



El partido entre Varillas vs Bueno por el Challenger de Cali se podrá ver vía streaming y online gratis en Challenger TV en Perú y el resto del mundo. El partido también estará disponible en la plataforma de Tennis TV. Todas las incidencias de esta contienda las encontrarás en la página web de RPP.pe.