Juan Pablo Varillas vs Gonzalo Bueno: ¿a qué hora y dónde ver el duelo de peruanos por cuartos de final del Challenger de Cali?

Juan Pablo Varillas vs Gonzalo Bueno: sigue la transmisión del duelo de los peruanos por los cuartos de final del Challenger de Cali.
Juan Pablo Varillas vs Gonzalo Bueno EN VIVO: se enfrentan este viernes 10 de octubre por los cuartos de final del Challenger de Cali 2025. El encuentro se disputará en el Club Campestre Farallones, no antes de las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Challenger TV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Varillas vs Bueno: ¿cómo llegan al partido de los cuartos de final del Challenger de Cali 2025?
Juan Pablo Varillas llega al partido tras vencer 2-1 (6-3, 6-7 y 6-4) al ecuatoriano Álvaro Guillén. Gonzalo Bueno, en tanto, derrotó 2-0 (6-3 y 6-4) al libanés Hady Habib.
¿Cuándo y dónde juegan Varillas vs Bueno en vivo en los cuartos del Challenger de Cali 2025?
El partido entre Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno se disputará este viernes 10 de octubre en el Club Campestre Farallones. El partido corresponde a los cuartos de final del Challenger de Cali.
¿A qué hora juegan Varillas vs Bueno en vivo en los cuartos del Challenger de Cali 2025?
- En Perú, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de las 11:00 a.m.
- En Colombia, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de las 11:00 a.m.
- En Ecuador, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de las 11:00 a.m.
- En Bolivia, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de las 12:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de las 12:00 p.m.
- En Brasil, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de la 1:00 p.m.
- En Argentina, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de la 1:00 p.m.
- En Chile, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de la 1:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de la 1:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Varillas vs Bueno comienza no antes de la 1:00 p.m.
¿Dónde ver Varillas vs Bueno en vivo por TV o streaming?
El partido entre Varillas vs Bueno por el Challenger de Cali se podrá ver vía streaming y online gratis en Challenger TV en Perú y el resto del mundo. El partido también estará disponible en la plataforma de Tennis TV. Todas las incidencias de esta contienda las encontrarás en la página web de RPP.pe.