Ignacio Buse vs Fery en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la qualy del ATP 250 de Estocolmo?

Ignacio Buse (ATP 108°) enfrentará este sábado al británico Arthut Fery la qualy del ATP 250 de Estocolmo, en busca de su ingreso al cuadro principal del torneo sueco que se desarrollará desde el sábado 11 de octubre.

La raqueta nacional llega en búsqueda de recuperación al perder ante Pablo Llamas Ruiz en la primera ronda del Challenger de Valencia.

Buse vs Fery: ¿Cómo llega el tenista peruano a la qualy del ATP 250 de Estocolmo?

Ignacio Buse llega a esta instancia tras caer ante Pablo Llamas Ruiz en la primera ronda del Challenger de Valencia.

Por su parte, Arthur Fery cayó ante el belga Raphaël Collignon en los cuartos de final del ITF Bélgica F3.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Fery en vivo por la qualy del ATP 250 de Estocolmo?

El partido entre Ignacio Buse y Arthur Fery, se disputará el sábado 11 de octubre en la cancha central del Royal Lawn Tennis Club, sobre pista dura cubierta.

¿A qué hora juegan Buse vs Fery en vivo por la qualy del ATP 250 de Estocolmo?

En Perú , el partido Buse vs. Fery por ATP 250 de Estocolmo comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el Buse vs Fery en vivo por TV y streaming?

El duelo Buse vs Fery por la qualy del ATP 250 de Estocolmo será transmitido por la página web oficial del ATP Tour, que transmite partidos en vivo. También podrás seguir las incidencias de los enfrentamientos EN DIRECTO por RPP.pe.

Buse vs Fery: Historial de enfrentamientos

No hay resultados disponibles de enfrentamientos directos entre Buse y Fery.