Juan Pablo Varillas vs Román Burruchaga EN VIVO: se enfrentan por octavos de final del Challenger Lima 3

Juan Pablo Varillas (330 ATP) clasificó a octavos de final del Challenger Lima 3, en donde enfrentará al argentino Román Burruchaga (105 ATP). Así, una de las cartas locales buscará seguir avanzando en el certamen que se realiza en el Club Terrazas.
'Juanpi' llega a esta instancia tras ganar al argentino Federico Gómez en tres sets. Tuvo un mejor juego para ganar por 7-6(5), 3-6 y 7-6(3).
¿Cuándo y dónde juegan Varillas vs Burruchaga EN VIVO por octavos del Challenger Lima 3?
El partido Juan Pablo Varillas vs Román Burruchaga, correspondiente a octavos de final del Challenger Lima 3, se jugará este miércoles 5 de noviembre en la cancha central del Club Terrazas, en Lima (Perú).
A qué hora juegan Varillas vs Burruchaga EN VIVO por octavos del Challenger Lima 3?
- En Perú, el partido Varillas vs Burruchaga comienza a las 5:30 p.m.
- En Argentina, el partido Varillas vs Burruchaga comienza a las 7:30 p.m.
- En Colombia, el partido Varillas vs Burruchaga comienza a las 5:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Varillas vs Burruchaga comienza a las 5:30 p.m.
- En Chile, el partido Varillas vs Burruchaga comienza a las 7:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Varillas vs Burruchaga comienza a las 6:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Varillas vs Burruchaga comienza a las 6:30 p.m.
- En Brasil, el partido Varillas vs Burruchaga comienza a las 7:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Varillas vs Burruchaga comienza a las 7:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Varillas vs Burruchaga comienza a las 7:30 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Varillas vs Burruchaga comienza a las 6:30 p.m.
¿Dónde ver el partido Varillas vs Burruchaga EN VIVO por TV y streaming?
El partido entre Juan Pablo Varillas vs Román Burruchaga se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de la página web del ATP Tour (Challenger TV). También podrás seguir el punto por punto en RPP.pe.