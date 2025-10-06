Últimas Noticias
¿A qué hora juega Juan Pablo Varillas vs. Samuel Heredia y dónde ver EN VIVO el Challenger de Cali?

Varillas vs. Heredia EN VIVO: ¿dónde ver el Challenger de Cali?
Varillas vs. Heredia EN VIVO: ¿dónde ver el Challenger de Cali? | Fuente: Paraguay Open
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Juan Pablo Varillas juega por los dieciseisavos de final del Challenger de Cali.

El peruano Juan Pablo Varillas vs. el colombiano Samuel Heredia EN VIVO: se enfrentan este martes 7 de octubre de marzo en la cancha central del Club Campestre Farallones, en Cali (Colombia). El partido corresponde a los dieciseisavos de final del Challenger de Cali y se jugará desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

¿A qué hora juega Juan Pablo Varillas ante Juan Prado Angelo?

  • Perú: 2:00 p.m.
  • Chile: 4:00 p.m.
  • México: 3:00 p.m.
  • Colombia: 2:00 p.m.
  • Ecuador: 2:00 p. m.
  • Bolivia: 3:00 p. m.
  • Venezuela: 3:00 p. m.
  • Paraguay: 4:00 p.m.
  • Argentina: 4:00 p.m.
  • Uruguay: 4:00 p.m.
  • Brasil: 4:00 p.m.
  • España: 9:00 p. m.
  • Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 p.m.
  • Estados Unidos (Nueva York): 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Juan Pablo Varillas vs. Samuel Heredia por el Challenger de Cali?

El partido del Challenger de Cali se podrá ver vía streaming y online gratis en Challenger TV en Perú y el resto del mundo. El partido también estará disponible en la plataforma de Tennis TV. Todas las incidencias de esta contienda las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Juan Pablo Varillas Tenis Challenguer de Cali

