¿A qué hora juega Juan Pablo Varillas vs. Samuel Heredia y dónde ver EN VIVO el Challenger de Cali?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El peruano Juan Pablo Varillas vs. el colombiano Samuel Heredia EN VIVO: se enfrentan este martes 7 de octubre de marzo en la cancha central del Club Campestre Farallones, en Cali (Colombia). El partido corresponde a los dieciseisavos de final del Challenger de Cali y se jugará desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

¿A qué hora juega Juan Pablo Varillas ante Juan Prado Angelo?

Perú: 2:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p. m.

Bolivia: 3:00 p. m.

Venezuela: 3:00 p. m.

Paraguay: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Juan Pablo Varillas vs. Samuel Heredia por el Challenger de Cali?

El partido del Challenger de Cali se podrá ver vía streaming y online gratis en Challenger TV en Perú y el resto del mundo. El partido también estará disponible en la plataforma de Tennis TV. Todas las incidencias de esta contienda las encontrarás en la página web de RPP.pe.