Djokovic perdió el número uno del mundo tras caer en cuartos del Abierto de Dubai | Fuente: AFP | Fotógrafo: KARIM SAHIB

Cambio histórico en la cima del tenis. El serbio Novak Djokovic perderá el número uno del ranking ATP en la actualización del próximo lunes después de caer este jueves a manos del checo Jiri Vesely en dos sets (6-4 y 7-6(4)) en los cuartos de final del torneo de Dubái, que se disputa en pista dura.

Novak Djokovic, protagonista del curso tenístico del año luego de ser detenido en Australia, donde no pudo jugar el Grand Slam al no estar vacunado contra la COVID-19, regresó a la actividad esta semana en los Emiratos Árabes, donde no es requisito la inoculción, y lo hizo con la soltura que tanto echaba de menos. "Esta es mi vida", dijo tras acceder a cuartos.

Sin embargo, este jueves se vio sorprendido por un Jiri Vesely que ya se cargó a Roberto Bautista en octavos y dio el gran golpe en el ATP 500. El checo, número 123 del mundo, se llevó la primera manga por 6-4 -con una pérdida de servicio de 'Nole' que fue clave en el séptimo juego- y no se echó atrás en un desempate muy abierto que se adjudicó de forma notable.

Djokovic pierde el número uno y Medvedev manda

Con esta derrota, Novak Djokovic -campeón en Dubai en 2020- no alcanzó los puntos necesarios para retener su trono (debía llegar a semifinales) y lo cede a Daniil Medvedev.

Se trata de un cambio histórico en la cima del ATP. El ruso Daniil Medvedev será el primero que lo ocupe desde el año 2004 al margen de Roger Federer, Rafa Nadal, el propio Novak Djokovic y Andy Murray. El primero que consigue romper el dominio del ‘Big Four’ tras 18 años.





