Mamá de Daniela Darcourt sobre sus inicios en la salsa: “Se aprovecharon de mi niña, la engañaron”

En un nuevo episodio del docurreality "Esa soy yo", protagonizado por Daniela Darcourt, la madre de la cantante, ‘Doña Rosa’, hizo una inesperada revelación sobre los inicios de su hija como solista.

El tercer capítulo llamado “Normalicemos que el artista es un ser humano” cuenta uno de los momentos más difíciles que tuvo que afrontar Daniela Darcourt en su camino al estrellato. Su madre fue quien dio voz de los difíciles momentos que afrontó la salsera y que pudieron acabar con su carrera.

“De inicio, quizás por el mismo desconocimiento de cómo era todo este movimiento. Cuando fue avanzando sentí un golpe tan doloroso porque sentí que se aprovecharon de mi niña. La engañaron. Le pintaron las estrellas, la luna, qué sé yo”, comentó Doña Rosa.

La madre de Daniela Darcourt también reveló que aquel problema con un “gran empresario” fue uno de los golpes más fuertes que sintió en su vida y que incluso, llegó a afectar la salud de la cantante y su esperanza de hacer una carrera exitosa.

“El dolor más grande que yo sentí fue cuando nos dimos cuenta y tuve que estar con ella en el momento en el que la bomba explotó. Fue ella quien tomó la decisión firme (de alejarse). Me sorprendió mucho en un inicio y decía ‘hija, ¿ahora qué viene?’ pero ella me decía ‘Mamá, si no es ahora no va a ser nunca’”.

“Ella (Daniela) entró en una etapa... no fue fácil para poder desligarse y entró en un proceso incluso se enfermó y se deprimió. Por un momento pensó que ahí se había acabado todo”.

"La Voz Perú"

Además de su documental, la salsera forma parte del equipo de entrenadores de "La Voz Perú" conformado por Mike Bahía, Eva Ayllón y Guillermo Dávila quienes tienen el reto de encontrar la mejor voz del Perú.

Como se recuerda, Daniela Darcourt recibió una serie de comentarios negativos por sus seguidores luego de que le dijeran que no hablaba como peruana, sino que imitaba a Mike Bahía.

Sin embargo, la intérprete de “Señor mentira” recalcó que hay una razón por la que está en “La Voz Perú”: “Soy como me da la gana y estoy en esta silla por ser como me dio la gana ser”, acotó.





NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.