"La Voz Perú": Daniela Darcourt se muestra incómoda porque los concursantes prefieren a sus compañeros. | Fuente: Instagram

En la semana de estreno de “La Voz Perú”, Daniela Darcourt se mostró indignada luego de que los participantes que han pisado el escenario del programa, la mayoría no apostó por ella.

Fue así como la intérprete de “Señor mentira” hizo notar su molestia cuando, tras ser la primera en voltear su silla por un concursante que cantó un tema de Juan Gabriel, él decidió irse con Mike Bahía.

“Eso no vale, me siento desplazada, olvidada, yo me arriesgo primero, para que al final… me retiro, encima dicen ‘yo empecé haciendo criollo’ y se fue con Mike’”, dijo Daniela Darcourt en una de las ediciones de “La Voz Perú”.

Sin embargo, este disgusto se le pasó cuando por fin, una de las participantes se decidió por ella para poder conformar su equipo.

Buen inicio de "La Voz Perú"

El programa “La Voz Perú” fue tendencia debido a que empezó el lunes 14 de junio con la valla muy alta. Como se recuerda, este espacio llegó después de “Yo Soy” por lo que parecía difícil que mantuviera el ráting en ese horario.

Sin embargo, su regreso a las pantallas de Latina fue bien recibido por el público peruano ya que, según las cifras de Kantar Ibope, logró 11.8 puntos en sintonía y se ubicó en los primeros seis programas que ven las familias peruanas.

Por medio de sus redes sociales, el canal celebró que “La Voz Perú” haya comenzado con el pie derecho: “¡El regreso más esperado! Más de 1 millón de personas disfrutaron de este gran estreno que llegó para cautivar el corazón de las familias” se lee en la descripción.

Teniendo a Cristian Rivero como conductor, el programa cuenta con Eva Ayllón, Guillermo Dávila, Mike Bahía y Daniela Darcourt como los entrenadores de los participantes.

