La tercera temporada de "The Handmaid's Tale" o "El cuento de la criada" se estrena el 18 de agosto en Latinoamérica. | Fuente: Paramount Channel

La llama de la revolución se enciende en la temporada 3 de "The Handmaid's Tale", o "El cuento de la criada", que se estrena este domingo 18 de agosto en las pantallas de Latinoamérica. En los nuevos episodios June (Elisabeth Moss) iniciará su lucha frontal contra el gobierno totalitario de Gilead. Reuniones secretas, alianzas, traiciones formarán parte de la galardonada serie.

"El cuento de la criada", basada en la novela homónima de Margaret Atwood, acontece en la ficticia nación de Gilead, un régimen totalitario y teocrático donde las mujeres fértiles son forzadas a servir como 'criadas' (esclavas con el objetivo de procrear). En la temporada 3, el drama distópico retoma la acción después de que June ─tras ayudar a que su bebé Nichole huya a Canadá en brazos de Emily (Alexis Bledel)─ decide quedarse en Gilead para recuperar a su hija Hanna.

En la ficción, que transmite el canal Paramount, todos deberán de afrontar las consecuencias tras la huida de Nichole: desde June, a quien asignarán a la casa de un nuevo comandante, hasta Serena Waterford (Yvonne Strzechowski) quien deberá soportar la pérdida de la bebé. En un nuevo hogar, June tendrá una oportunidad valiosa de dar vida a la revolución.

Los actores Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Ann Dowd, O. T. Fagbenle, Max Minghella y Samira Wiley protagonizan "The Handmaid's Tale".

ESTRENO "EL CUENTO DE LA CRIADA 3"

Fecha: Domingo 18 de agosto.



Argentina: 11 p.m.

Chile: 10 p.m.

Perú y Colombia: 9 p.m.

Canal: Paramount Channel.

CONFIRMADA: CUARTA TEMPORADA

La galardonada serie distópica "The Handmaid's Tale" o "El cuento de la criada" fue renovada para una cuarta temporada, anunció la plataforma de streaming Hulu.

"Me parece que fue una decisión inteligente [continuar la serie] porque después del final de la tercera temporada, no podría imaginar cómo perdernos algún momento de lo que pasa después de eso", dijo Elisabeth Moss, protagonista y productora de la serie a "The Hollywood Reporter".

"Tienes que estar ahí con ella y experimentar lo que ella está experimentando. Cada segundo es tan, tan importante. No puedes saltarte nada. Es muy importante saber cuál es su próximo paso. Fue una buena decisión y me parece que será excelente la forma como se retomará la temporada", agregó.

"El cuento de la criada" ha ganado 11 premios Emmy y dos Globos de Oro. Este año, no entró en el lista para participar en las categorías principales del Emmy 2019, considerado el Oscar de la televisión, pero consiguió 11 nominaciones en categorías técnicas.

June está lista para iniciar la revolución en "The Handmaid's Tale". | Fuente: Paramount Channel

NUEVAS HISTORIAS DE CRIADAS

Publicado en 1985, el libro de Margaret Atwood es lectura obligada en las escuelas, muchas veces colocado en el mismo nivel de otras obras de ficción como "1984" de George Orwell y "Un mundo feliz" de Aldous Huxley. En setiembre, se publicará la secuela bajo el título "Los Testamentos".

Las "criadas o handmaids" se han convertido también en símbolo de protesta contra políticas conservadoras del presidente Donald Trump y sus aliados, en temas como el aborto. (Con información de AFP)