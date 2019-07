Kim Kardashian visitó una cárcel en Washington para un documental que prepara. | Fuente: Instagram Marc Howard

La celebrité Kim Kardashian visitó una cárcel en la ciudad de Washington (Estados Unidos) como parte de un documental dedicado a su labor en favor de quienes considera han sido perjudicados por el sistema judicial.

Kardashian estuvo en una unidad masculina en la que se trabaja en la rehabilitación de jóvenes de entre 18 y 25 años, según reveló en su web la emisora de radio WAMU, perteneciente a la Universidad Americana.

Una portavoz del canal de televisión de pago Oxygen Network, que está produciendo el documental, confirmó que la estrella de 'realities' estuvo en el presidio para el proyecto, que llevará por título "Kim Kardashian West: The Justice Project".

Además de su labor como estrella televisiva "Keeping Up With The Kardashians", Kim Kardashian es conocida por su trabajo a favor de una reforma carcelaria.

De hecho, ella visitó el año pasado la Casa Blanca para pedir al presidente de EE.UU, Donald Trump, un indulto para una mujer de 63 años condenada a cadena perpetua por un delito de drogas, una petición que el mandatario atendió días después.

La visita a la cárcel en Washington ocurrió el 23 de julio, según indicaron a WAMU dos funcionarios del Departamento de Correcciones del Distrito de Columbia.

Kim Kardashian se tomó una foto con Halim Flowers, un activista liberado en 2019 tras cumplir 22 años de cárcel. | Fuente: Instagram halimflowers

KIM Y EL SISTEMA DE JUSTICIA

En mayo, Oxygen Network divulgó un comunicado en el que aseguró que en el documental, que durará dos horas, se buscará captar los "esfuerzos de Kardashian West para asegurar la libertad de los estadounidenses que creen que han sido perjudicados por el sistema de Justicia".

La visita de la protagonista de "Keeping Up With The Kardashians" a la cárcel quedó inmortalizada en una imagen publicada en Instagram por Halim Flowers, un activista liberado en 2019 tras cumplir 22 años de cárcel.

En la foto se ve a Kim Kardashian vestida con ropa deportiva negra junto a un reo ataviado con el traje anaranjado.

Flowers destacó que enseñaron a la estrella, a quien describe como "hermana", "la atrocidad de poner niños en jaulas para cadena perpetua y el poder de programas de educación superior en cárceles y prisiones". (EFE)