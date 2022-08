Danna Paola estuvo a cargo de la conducción en Kids Choice Awards México. | Fuente: EFE

Una fiesta llena de colores fue el marco de los premios Kids Choice Awards México, que reunieron este sábado a estrellas del espectáculo, influencers y creadores de contenido de Latinoamérica, donde la cantante y actriz mexicana Danna Paola estuvo a cargo de la conducción del evento e interpretó uno de sus éxitos.

La cantante encabezó la celebración junto a su novio, el también cantante Alex Hoyer, y el actor Luis de la Rosa.

“Cuando nos propusieron hacer Kids’ Choice juntos fue de: vamos a divertirnos; él fue familia Nickelodeon muchos años de su vida, para mí es un honor gigante compartir escenario con él y Luis de la Rosa, creo que hacemos un team muy cool, están bien divertidos los premios”, dijo la cantante.

Danna Paola, quien obtuvo además el premio a Artista Latino, también interpretó su tema “XT4S1S” con el que causó la euforia de los asistentes al evento.



El cantante Alex Hoyer, la cantante Danna Paola y el actor Luis de la Rosa estuvieron presentes en la Orange Carpet de los Kids Choice Awards 2022. | Fuente: EFE

BTS, los más galardonados en el Kids Choice Awards México

Los premios, con sede en la Ciudad de México, volvieron a mandar un mensaje de alegría y diversión, especialmente para niños y adolescentes.

Entre las estrellas de la noche estuvo la agrupación Big Time Rush, quienes lograron conectar con sus fans al interpretar su éxito “Dale Pa’ya”.

Además del dúo Ha*Ash que interpretó su nuevo sencillo “Mi salida contigo” al lado de la sinaloense Kenia Os, quien fue reconocida en la categoría De Creador a Artista, el cual fue entregado por el actor estadounidense Jerry Trainor.

En tanto, la boyband surcoreana BTS fue de las más galardonadas al hacerse de un total de cuatro premios: Master Fandom, Artista Global Favorito, Grupo de K-pop Favorito y Hit del año Internacional, que compartió con la banda estadounidense Coldplay por el tema “My Universe”.

Asimismo, el colombiano Sebastián Yatra logró el galardón a Canción Viral, por su tema “Tacones Rojos”, mientras que los Polinesios se llevaron el premio a Creador de Aventuras y Viajes.

La trayectoria de OV7

El premio a la trayectoria, que fue entregado por la cantante mexicana Paty Cantú y el conductor Roger González, fue para la agrupación OV7, que fue representada por Lidia, Erika, Mariana y Oscar.

Algunos no pudieron escapar de bañarse en el espeso moco verde llamado "slime", como el futbolista mexicano Guillermo Ochoa, arquero del club América, quien se llevó el Blimp plateado en la categoría ProSocial.

“Me comprometo a seguir con mi causa, a aportar mi granito de arena para mejorar la sociedad”, dijo el cancerbero mexicano.

(Con información de EFE).

