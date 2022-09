"Ted Lasso", "Succession", "White Lotus" y otros ganadores de la gala 2022. | Fuente: Composición

Tras dos años de restricciones por la pandemia, los Emmy volvieron con una gala con invitados y alfombra roja. Además, a diferencia de otras premiaciones, la premiación tuvo a Kenan Thompson, conocido por actuar en "Saturday Night Live", como presentador.

HBO Max obtuvo 140 nominaciones, superando a Netflix, con 105 menciones, con series como "El Juego del Calamar" y "Stranger Things", que lograron 14 y 13 candidaturas respectivamente.

Con 25 candidaturas, "Succession", la producción que busca seguirle los pasos a "Game of Thrones" partía como gran favorita.

A CONTINUACIÓN, LA LISTA COMPLETA DE GANADORES DE LOS EMMY 2022

EN COMEDIA

Mejor actriz de reparto

Sheryl Lee Ralph ('Abbott Elementary')

Mejor actor de reparto

Brett Goldstein ('Ted Lasso')

Mejor actriz principal

Jean Smart ('Hacks')



Mejor actor principal

Jason Sudeikis ('Ted Lasso')

Mejor guion

Quinta Brunson por "Piloto" ('Abbott Elementary')

Mejor dirección

MJ Delaney por "No Weddings and a Funeral" ('Ted Lasso')



Mejor serie de comedia

'Ted Lasso'

EN SERIES LIMITADAS Y PELÍCULAS PARA TELEVISIÓN

Mejor actriz de reparto

Jennifer Coolidge ('The White Lotus')

Mejor actor de reparto

Murray Bartlett ('The White Lotus')

Mejor actriz principal

Amanda Seyfried ('The Dropout')

Mejor actor principal

Michael Keaton ('Dopesick')

Mejor guion

Mike White por 'The White Lotus'



Mejor dirección

Mike White por 'The White Lotus'



Mejor serie limitada o antología

'The White Lotus'

EN DRAMA

Mejor actriz de reparto

Julia Garner ('Ozark')

Mejor actor de reparto

Matthew Macfadyen ('Succession')

Mejor actriz principal

Zendaya ('Euphoria')

Mejor actor principal

Lee Jung-jae ('El juego del calamar')

Mejor guion

Jesse Armstrong por "All the Bells Say" ('Succession')

Mejor dirección

Hwang Dong-hyuk por "Red Light, Green Light" ('El juego del calamar')

Mejor serie dramática

'Succession'





EN VARIEDADES

Mejor reality de competición

'Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls'

Mejor talk show

'Last Week Tonight with John Oliver'

Mejor serie de sketches

'Saturday Night Live'



