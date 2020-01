David Schwimmer defendió a "Friends" de los críticos que la consideran homófoba y racista. | Fuente: Europa Press

Los jóvenes noventeros seguirán recordando con cariño a "Friends" y estarán listos para maratonearla en cualquier momento. Pero los centennials, que están descubriendo la comedia en las plataformas de streaming, no la han recibido con tanto cariño.

Según sus críticos, no ha envejecido bien. Para algunos ha quedado obsoleta en cuestiones sociales, de diversidad y sexualidad considerando algunos de sus chistes sexistas, homofóbicos o 'gordofóbicos'.

David Schwimmer, que interpretó a Ross Geller durante 10 temporadas, defendió la ficción ante sus detractores. "No me importa. Esa serie fue innovadora en su momento por la forma en que manejó de manera tan informal el sexo, el sexo con protección, el matrimonio homosexual y las relaciones. En el piloto de la serie la esposa de mi personaje lo dejó por una mujer y hubo una boda lesbiana, de mi ex y su esposa, a la que asistí", recalcó el protagonista de "Friends".

Schwimmer considera que el problema actual es que no se toma en cuenta el contexto de las cosas. "Soy la primera persona en decir que, tal vez, algo era inapropiado o insensible. Pero siento que mi medidor era bastante bueno en ese momento. Ya estaba en sintonía con los problemas sociales y de igualdad", aseguró el actor a "The Guardian".

La comedia, que se encuentra disponible en Netflix, es producto de una época en la que ni el público ni la producción estaban tan alerta de las injusticias sociales. En ese sentido, el intérprete señaló que era consciente de la falta de diversidad y promovió por años que su personaje, Ross Geller, tenga como pareja a una mujer afroamericana. "Fue un empuje consciente de mi parte", dijo. A lo que agregó que tal vez, en esta era, "debería haber un 'Friends' con elenco netamente afroamericano o asiático".

Por otro lado, David Schwimmer comentó que la vigencia de la serie se debe a que fue realizada en una era anterior a los smartphones y las redes sociales. "Por esa razón es nostálgico, porque fue un momento justo antes de que el mundo cambiara profundamente en términos de redes sociales y donde estábamos enfocados. Fueron seis personas las que realmente se sentaron y hablaron entre sí", recordó el actor. (Con información de Europa Press)