David Schwimmer, actor de "Friends", contó lo frustrado que se sintió cuando interpretaba a Ross Geller. | Fuente: IMDB

Diez temporadas, de 24 capítulos cada una, con excepción de la tercera y sexta que tuvo 25, “Friends” fue un éxito rotundo para Marta Kauffman y David Crane, sus creadores. Pero también para los actores que encarnaron a Chandler, Phoebe, Monica, Rachel, Joey y Ross.

Al respecto, David Schwimmer, quien dio vida a Ross Geller, confesó en una reciente entrevista al diario británico The Guardian, que los 10 años que interpretó a este personaje significaron un obstáculo para ser tomado en serio para otros proyectos que no sean cómicos.

“Creo que ya superé eso”, dijo Schwimmer. “Hubo un periodo en el que estaba muy, muy frustrado por estar encasillado en este, esta idea. Obtuve ‘Friends’ cuando tenía 27 años, pero había hecho todo este trabajo en el teatro. Pero todo eso fue erradicado. En lo que respecta al público, salí del útero haciendo comedias. Así que eso fue frustrante, como si borrase todos los otros entrenamientos, todos los otros roles que había hecho”, añadió.

Sin embargo, con el tiempo, su punto de vista sobre el rol que le tocó interpretar desde 1994 hasta el 2004 ha cambiado. “Cuanto más envejezco y más cambia mi perspectiva, más te das cuenta de lo bueno que tuviste. Esa carrera de 10 años, con ese elenco particular, ese grupo de escritores, esos directores. Fue un momento increíble profesionalmente, pero sobre todo creativo”, señaló.

AMIGOS EN LA VIDA REAL

De acuerdo con el medio británico, Schwimmer continúa en contacto con sus colegas de la serie. De hecho, llamó la atención su reciente reencuentro con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry.

“Todos tuvimos una pequeña cena de reunión en la casa de Courteney, recientemente. Todos van a la deriva y todos tienen familias y siguen adelante, por lo que hay diferentes relaciones entre el elenco, pero, probablemente, estoy más cerca de LeBlanc de forma regular. Soy el único que vive en Nueva York”, manifestó el actor.

Además, pese a que le gustaría participar en una entrevista grupal con sus compañeros, Schwimmer se mostró reacio a revivir a sus personajes. “Simplemente no creo que sea posible, dadas las diferentes trayectorias profesionales de todos. Creo que todos sienten lo mismo: ¿por qué meterse con lo que parecía la forma correcta de terminar la serie? No quiero hacer nada por el dinero. Tendría sentido creativo y nada de lo que he escuchado hasta ahora tiene sentido”, aseveró.

VIGENCIA DE “FRIENDS”

Por otro lado, quien dio vida al divertido y enamoradizo paleontólogo comentó que la vigencia de “Friends” se debe a que fue realizada durante una era anterior a los smartphones y las redes sociales. “Por esa razón ‘Friends’ es nostálgico, porque fue un momento justo antes de que el mundo cambiara profundamente en términos de redes sociales y donde estábamos enfocados. Fueron seis personas las que realmente se sentaron y hablaron entre sí”, dijo el actor.

La serie de NBC, actualmente transmitida por Netflix, es blanco de varias críticas debido a su contenido sexista, homofóbico y transfóbico. Al respecto, Schwimmer se mostró a la defensiva: “No me importa”, dijo. “La verdad también es que el show fue innovador en su momento por la manera en que manejó de manera tan informal el sexo, el sexo protegido, el matrimonio homosexual y las relaciones”, expresó el intérprete.

De hecho, como recordó el popular Ross, la esposa de su personaje lo dejó por una mujer e, incluso, hubo una boda homosexual entre su exesposa y su amante a la que él asistió. “Siento que gran parte del problema hoy, en tantas áreas, es que se toma muy poco en cuenta el contexto. Tienes que mirarlo desde el punto de vista de lo que el programa estaba tratando de hacer en ese momento. Soy la primera persona en decir que tal vez algo era inapropiado o insensible, pero siento que mi barómetro era bastante bueno en ese momento. Ya estaba realmente en sintonía con los problemas sociales y los problemas de igualdad”, puntualizó.