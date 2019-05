"Game of Thrones": Cinco canciones que impactaron en la serie de HBO

Ramin Djawadi ha musicalizado escenas entre varios personajes como Jon Snow y Daenerys Targaryen.

"Game of Thrones" ha marcado muchos hitos en la historia del entretenimiento. Uno de ellos es el de la música: ¿quién no tiene en la cabeza el tema de la entrada de la serie? Como ocurre con todo en esta producción, la música conllevó un trabajo monumental.

La mente detrás de la increíble música de "Game of Thrones" –incluido el tema principal– es el músico alemán Ramin Djawadi. De ascendencia iraní, este compositor de 44 años y discípulo del gran Hans Zimmer ha creado más de 100 scores para películas y series de gran éxito.

Ramin Djawadi es el autor de emblemáticas melodías de "Game of Thrones".

Algunas de sus composiciones más celebradas son los soundtracks de "Westworld" y de "Iron Man", que le valió una nominación a los Grammy, así como la música de “The Dragon and the Wall”, el episodio final de la séptima temporada de "Game of Thrones", por el que ganó un Emmy el año pasado.

Hablando de sus composiciones para "Game of Thrones": Ramin Djawadi es el responsable de componer desde cero algunos de los más memorables temas de la serie como “Goodbye Brother”, la melodía de la familia Stark; pero también se ha encargado de hacer música a partir de indicaciones que George R.R. Martin dejó en los libros.

1. “The Rains of Castamere”

Cuando este tema suena, atención, porque es muy probable que algo malo vaya a pasar. En los libros de Martin, nos enteramos de que esta canción fue compuesta cuando Tywin Lannister eliminó a la casa Reyne, la cual había desafiado el poderío de Tytos, el padre de Tywin.

Desde aquel momento, se volvió el “himno” de los Lannister y también una suerte de grito de guerra. No es casualidad que sea precisamente “The Rains of Castamere” la canción que suena mientras los Frey y los Bolton descuartizan a Robb Stark, bajo las instrucciones de los Lannister.

En la serie, esta canción ha contado con afamados intérpretes: en la Boda Roja, algunos miembros del grupo musical The National aparecen tocándola. Pero la versión más memorable corrió a cargo de Sigur Ros; la banda islandesa le dio a esta canción el tono trágico que necesitaba.

2. “The Bear and the Maiden Fair”

Se trata de una de las canciones más populares de Westeros: gente de todas las clases sociales la canta en múltiples ocasiones y así nos lo muestra la serie. Este tema aparece desde la primera temporada en distintos escenarios desde Winterfell hasta King’s Landing.

Trata de un oso que rescata a una doncella que juró jamás siquiera acercarse a un hombre que no fuera un gallardo caballero. La historia tiene muchos ecos en la serie. El más mencionado de ellos, según los fans, es en la relación entre Brienne y Jaime – pero, aunque sería mas fácil comparar a Brienne con la doncella y a Jaime con el oso, hay una muy buena teoría entre fanáticos que dicen que en realidad eso es al revés.

El eco se hace más fuerte cuando los hombres de Vargo Hoat le cantan esta canción a Brienne tras arrojarla a pelear con un oso, antes de ser rescatada por Jaime. Músicos como The Hold Steady y el vocalista de Snow Patrol han interpretado esta canción en el show.

3. “Jenny of Oldstones”

La primera vez, la escuchamos de la (sorprendente) voz de Podrick, frente a la chimenea en el episodio 2 de la temporada 8, pero volvimos a escucharla durante los créditos de ese mismo capítulo interpretada dramáticamente por Florence + the Machine.

Se trata de una canción que aparece varias veces en los libros y que trata de Jenny de Oldstones, un personaje que vivió mucho antes de los sucesos de la serie cuya vida parece estar relacionada con la profecía de Azor Ahai o el Príncipe que fue Prometido, pero también ligado con Lyanna Stark. Duncan Targaryen, un ancestro de Daenerys y Jon, abandonó a su esposa tras enamorarse de Jenny.

Ella era amiga de una enana que vivía en el bosque y la cual poseía características semejantes a las de un Niño del Bosque. Aunque en los libros no se dice mucho más de Jenny ni de Duncan, la canción dice que ella “baila entre fantasmas” lo cual, para muchos, es un mal presagio para el desenlace de esta historia.

Eso, claro, es ni más ni menos que una mera especulación a partir de una canción bellamente compuesta por Djawadi, con letra completa de D.B. Weiss y David Benhioff.

4. “Power Is Power”

Una increíble colaboración entre la cantante estadounidense SZA, el canadiense The Weeknd (quien se ha declarado gran fan de la serie) y el rapero Travis Scott. Desde que se anunció que el soundtrack For The Throne tendría una colaboración entre estos tres artistas, se generó una enorme expectativa entre sus fans y el resultado no se ha hecho esperar: desde su lanzamiento el sencillo se convirtió en uno de los más vistos en el canal de GAME OF THRONES en You Tube y ha sido muy bien recibido por la crítica.

Se trata de una canción pop llena de energía y dividida en tres partes, la primera va en torno a Jon Snow, la segunda sobre Daenerys Targaryen y la última sobre los White Walkers. Aunque ninguno de los músicos lo ha confirmado, el título podría estar inspirado en una conversación entre Cersei y Little Finger durante la segunda temporada de la serie, en la que él le dice a ella “knowledge is power” (el conocimiento es poder) a lo que Cersei responde contundentemente “power is power”.

5. "The Night King"

Una de las piezas musicales más memorables de la serie está en el capítulo más largo de todos: el de la Batalla de Winterfell. Ramin Djawadi ha declarado en entrevistas que pensó el score de ese episodio como si fuera para una película de terror. De ahí que la música fuera parte integral del suspenso, pero también de los momentos que todos aplaudimos y en los cuales sufrimos la muerte de un personaje querido.

La estocada maestra de la música de este episodio ocurre en los últimos diez minutos. Mientras todo parece haber terminado, una pieza de piano nos va guiando a través de la tensión de ver a (casi) todos nuestros personajes cerca de la muerte. Esta melodía es el perfecto acompañamiento de lo que sucede después; para ella, Djawadi se inspiró en otra de sus creaciones, la música que hizo para otra serie donde el suspenso lo es todo: Westworld.