"Game of Thrones" presentó nueva intro. | Fuente: HBO

"Game of Thrones" arrancó su octava y última temporada con una nueva introducción. En vez de mostrar los principales puntos de Westeros, como nos tenía acostumbrados, se centró en el Norte y en el Sur con Winterfell y King's Landing como los puntos principales.



Cuando los mostraron se veían nuevos detalles de la gráfica de ambos castillos. Previamente, la actriz Carice van Houten presentó la nueva introducción durante el esteno de la serie de HBO.

Además en la intro de "Game of Thrones", se vio el interior de una torre de King's Landing, algo que no se había visto en temporadas pasadas. Por otro lado se pudo ver el muro destruido y cómo los caminantes blancos se adentraron en Westeros y se alojaron en el castillo de Last Heard

FECHAS DE ESTRENO CAPÍTULOS TEMPORADA 8

Los productores ejecutivos David Benioff y D.B. Weiss y los protagonistas revelaron algunos detalles sobre la temporada octava y última temporada de "Game of Thrones". "El alcance de esta temporada [final] definitivamente supera cualquier cosa que hayamos intentado antes", aseguró Benioff.

Game of Thrones 68 - 14 de abril.

Game of Thrones 69 - 21 de abril.

Game of Thrones 70 - 28 de abril.

Game of Thrones 71 - 5 de mayo.

Game of Thrones 72 - 12 de mayo.

Game of Thrones 73 - 19 de mayo.

HORARIOS PARA VER "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA



Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (subtitulada).

HBO 2 (doblada al español)

ONLINE

En Latinoamérica, para ver los nuevos episodios de "Game of Thrones" puedes acceder a la aplicación HBO GO, servicio de pago que puede adquirirse independientemente al servicio de cable.