"Game of Thrones" emitió su episodio más épico y sangriento el domingo 28 de abril.

[ALERTA SPOILERS] Esta nota puede contener spoilers del capítulo 3 de la octava temporada de "Game of Thrones".

El papel de Arya Stark en la denominada Batalla de Winterfell fue clave: fue la encargada de matar al Rey de la noche, salvando así a los Siete Reinos. Para Maisie Williams, el capítulo fue descubierto durante el rodaje, haciendo todo incluso más épico.

Williams, al igual que otros miembros del elenco como Kit Harrington, no leyó los capítulos antes de llegar a la sala de filmación. “Estaba llegando al trabajo y todos hablaban del episodio 3 y Sapochnik (el director del capítulo) dijo: ‘¿Ya leíste el guion?’ Negué con la cabeza y respondió: ‘Entonces no te puedo decir’”, contó.

Williams se comenzó a cuestionar: “Yo estaba como ‘¿Estamos luchando contra los Caminantes Blancos? ¿El Rey de la Noche muere? ¿Quién lo mata? ¿Qué pasa?’ Nadie decía nada, era loco”, dijo.

Las respuestas tenían una sola protagonista: Arya Stark derrota al Rey de la Noche usando su daga de acero de Valyria, causando la alegría de sus otros co-protagonistas, entre ellos Jon Snow.

"Fue increíblemente emocionante. Pero inmediatamente pensé que todos lo odiarían; que Arya no se lo merece. Lo más difícil en cualquier serie es cuando construyes un villano que es tan imposible de derrotar y luego lo derrotas. Se debe hacer de manera inteligente porque, de lo contrario, las personas dicen: 'Bueno, no podría haber sido tan malo cuando una chica de 100 libras entra y lo apuñala'. Tienes que hacerlo fresco. Luego le dije a mi novio y él me dijo, 'Mmm, debería ser Jon aunque realmente, ¿no?'”, compartió Williams.



Pese a sus dudas iniciales, Maisie comenzó a filmar el episodio. Sus dudas se disiparon cuando filmó la escena en la que Melisandre le dice la profecía de la temporada 3: el destino de Arya está en detener al Rey de la Noche.

“Cuando hicimos todo lo posible con Melisandre, me di cuenta de que toda la escena la lleva a todo en lo que he estado trabajando durante las últimas 6 temporadas. Todo se reduce a este momento. También es inesperado y eso es lo que hace este programa. Entonces me dije: 'Jon, lo entiendo'", explicó.

Arya se prepara para conocer otra faceta de la muerte. El segundo episodio de la octava temporada de "Game of Thrones" se estrena a las 8 p.m. por HBO. | Fuente: HBO | Fotógrafo: Helen Sloan

SORPRESA PARA TODOS

Kit Harington, quien encarna a Jon Snow, también se sorprendió con el hecho de que Arya fuese la única en acabar con el Rey de la Noche.

"Me sorprendió, ¡pensé que iba a ser yo!, pero me gusta. Le da al entrenamiento de Arya un propósito para tener un objetivo final. Es mucho mejor cómo lo hace como lo hace ella. Creo que frustrará a algunos en la audiencia que Jon esté cazando al Rey Nocturno y está esperando esta pelea épica y eso nunca sucede, eso es una especie de Tronos. Pero es lo correcto para los personajes. También hay algo acerca de que no sea la persona que esperas. La joven se lo pega al hombre”, agregó.

Pero, no solo el hilo narrativo fue un desafío para Williams: también lo fueron los 55 días de filmación bajo la helada lluvia de Irlanda del Norte.

"Nunca antes había estado en una batalla. Arya nunca está en eso. Nunca he estado en esa forma de trabajar. Siento que siempre he sido parte de este gran espectáculo, pero en términos de ser parte de los episodios que realmente nos definen, este es mi primer intento. Y también me han echado al fondo ... Intentas y entrenas, pero nada puede prepararte para saber cuán agotador está físicamente. Es noche tras noche y una y otra vez y simplemente no se detiene. Y no puedes enfermarte, tienes que cuidarte a ti mismo porque tienes que hacer eso para que nadie más lo haga ... Pero la sensación de logro después de un día en el set es diferente a cualquier otra cosa. Uno de esos días realmente difíciles, sabes que será parte de algo icónico y que lucirá realmente asombroso”, finalizó.