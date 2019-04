La batalla de Winterfell marcará un punto culminante de la octava temporada de "Game of Thrones". | Fuente: HBO

Antiguos rivales se unen por la supervivencia contra el Rey de la Noche y su ejército de muertos. Stark, Lannister y Targaryen combatirán juntos en el tercer capítulo de la octava temporada de "Game of Thrones". ¿Quiénes sobrevivirán?

Este 28 de abril, por el canal HBO, se transmitirá la esperada batalla de Winterfell, que espera convertirse en la escena de lucha más asombrosa tanto de la televisión como del cine.

¿Qué se sabe del episodio? Reunirá a la cantidad más grande de protagonistas desde el piloto de "Game of Thrones" con los personajes de Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Arya Stark (Maisie Williams) y Sansa Stark (Sophie Turner), entre otros.

Miguel Sapochnik, el realizador del excelente capítulo "La batalla de los bastardos" de la sexta temporada de "Juego de Tronos", se puso al frente del capítulo de la batalla de Winterfell, que se rodó durante 11 semanas en Irlanda del Norte, con 750 personas y a bajas temperaturas nocturnas.

Seguiremos en vivo el desarrollo del tercer capítulo de "Game of Thrones" desde las 8 p.m. del 28 de abril. Valar Morghulis.



La última temporada de "Game of Thrones" contará con seis episodios. | Fuente: HBO

FECHA 8x03 "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA

Domingo 28 de abril del 2019.

HORARIOS PARA VER "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA



Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (subtitulada).

HBO 2 (doblada al español)

ONLINE

En Latinoamérica, para ver los nuevos episodios de "Game of Thrones" puedes acceder a la aplicación HBO GO, servicio de pago que puede adquirirse independientemente al servicio de cable.

EL DETRÁS DE CÁMARAS EN DOCUMENTAL

El documental "Game of Thrones: The Last Watch" descubre la producción, desde las trincheras, de la temporada final de la aclamada serie y estará disponible desde el 26 de mayo en HBO.

La directora británica Jeanie Finley se sumergió en el rodaje, durante más de un año, de la octava y última temporada del drama protagonizado por Emilia Clarke y Kit Harington. Se recogió el complejo proceso de elaboración y el trabajo tanto del equipo como de los actores.

La película "Game of Thrones: The Last Watch" muestra a los espectadores, a través de material inédito grabado tras las cámaras, "el gran desafío" de recrear el mundo de Westeros en grandes estudios, en localizaciones reales y en escenarios de Irlanda del Norte, así como el "esfuerzo de lidiar con climas extremos, plazos de entrega imposibles y un ejército de fans sedientos de 'spoilers'".