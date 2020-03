"Game of Thrones" se retransmitirá por HBO durante la cuarentena. | Fuente: HBO

¿Qué hacer durante la cuarentena? Maratonear tu serie favorita no es mala idea o por fin ver esa ficción para la que nunca te diste tiempo. Pues esta es tu oportunidad de seguir la premiada "Game of Thrones" que será transmitida, en su totalidad, a través del canal HBO Signature.

La adaptación de los libros de George R. R. Martin llegó a su fin en la octava temporada y los fanáticos podrán revivir sus escenas favoritas desde este domingo 22 de marzo.

Para que las personas puedan entretenerse durante su aislamiento, HBO retransmitirá todos los capítulos de "Game of Thrones". Si te perdiste alguno o quieres comenzar a ver la saga fantástica, con dragones e intrigas políticas, ya puedes hacerlo.

La primera temporada se reestrenará desde las 11 a.m. y continuará hasta el domingo 29 de marzo. En Perú, podrás seguir la transmisión en estos horarios:

22/03: Temporada 1, desde las 11 a.m.

23/03: Temporada 2, desde las 11 a.m.

24/03: Temporada 3, desde las 11 a.m.

25/03: Temporada 4, desde las 11 a.m.

26/03: Temporada 5, desde las 11 a.m.

27/03: Temporada 6, desde las 11 a.m.

28/03: Temporada 7, desde las 11 a.m.

29/03: Temporada 8, desde las 10 a.m.

Muchos países del mundo se encuentran en cuarentena por el COVID-19 y esa es la razón por la que muchos canales habilitaron sus contenidos para que puedan disfrutar desde casa. El servicio streaming HBO GO también tiene a "Game of Thrones" en su catálogo.

Actores de GOT con Coronavirus

Kristofer Hivju, quien dio vida a Tormund en la serir, confirmó haber resultado positivo en test del nuevo coronavirus. A través de sus redes sociales, el actor hizo el anuncio y aseguró que mantendría el distanciamiento social hasta que sea necesario.

Su colega Indira Varma, Ellaria (amante del príncipe Oberyn Martell en la ficción), también está contagiada: "Estoy en cama, y no es nada lindo. Manténganse seguros y saludables, y sean amables con los suyos”, aseguró.