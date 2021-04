"House of The Dragon" se ubicará mucho antes de los eventos de "Game of Thrones". | Fuente: HBO

Las primeras fotografías de “House of the Dragon”, serie precuela de “Game of Thrones”, se filtran a un día de iniciarse oficialmente su producción. A través de las redes sociales, se difundieron unas imágenes desde el set que muestran a Matt Smith y Emma D’Arcy caracterizados como los Targaryen.

Con la ficción original “Game of Thrones” apenas conocimos a Daenerys y su hermano, los únicos Targaryen que quedaron luego de que Robert Baratheon usurpara el Trono de hierro. Esta vez será una prucuela y, por supuesto, los personajes que más se lucirán en la historia llevarán el característico cabello plateado e irán acompañados de dragones.

El rodaje de “House of the Dragon” ha comenzado, y algunos de los episodios estarán dirigidos por Miguel Sapochnik (quien estuvo detrás de los más destacados episodios de la serie original de HBO). Los actores Matt Smith y Emma D’Arcy interpretarán a Daemon y Rhaenyra Targaryen, respectivamente.

Ambos personajes tomarán partido dentro de la guerra civil por el Trono y pues sí… Viene de la larga historia que tiene el clan Targaryen por hacerse con el poder de los Siete reinos en las novelas de George R.R. Martin, mucho antes de la Madre de dragones naciera y reclame su derecho como gobernante.

📷 Ya tenemos imágenes de Emma D'Arcy y Matt Smith en el set de #HouseOfTheDragon, la serie precuela de #GameOfThrones, y no hacen más que alimentarnos el hype 😱 pic.twitter.com/MnHFsP1Th1 — Cinergia (@cinergiaonline) April 28, 2021

Inició oficialmente su producción

HBO comenzó este lunes la fase de producción de "House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones" cuyo estreno está previsto para 2022 y dará inicio a una saga de ficciones derivadas.



La serie compartió este lunes una fotografía de la primera lectura de guion en su perfil de Twitter, en la que aparece sus futuros protagonistas, Paddy Considine, Olicia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith y Stebe Toussaint, entre otros.



"House of the Dragon" está inspirada en el libro "Fire & Blood" (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie de "Game of Thrones" y se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo de fantasía épica.

