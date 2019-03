Kit Harington reveló que necesitó ayuda médica por interpretar a Jon Snow. | Fuente: HBO

El actor Kit Harington, quien da vida a Jon Snow en la exitosa serie de HBO “Game of Thrones”, reveló que interpretar este personaje le ocasionó problemas médicos por los que tuvo que asistir a terapia.

El actor reveló que durante los primeros años de su juventud no atravesó buenos momento, época en la que se sentía muy vulnerable e inseguro, incluso para actuar.

"Sentí que tenía que ser la persona más afortunada del mundo cuando en realidad me sentía muy vulnerable. Pasé un mal momento, como creo que a mucha gente le puede pasar a los veinte años. Empecé terapia y comencé a hablar con la gente. Me sentía muy inseguro y no estaba hablando con nadie. Tenía que estar agradecido por lo que tenía, pero me sentía increíblemente preocupado acerca de si podía siquiera actuar", dijo el intérprete de 32 años.

Otro duro momento en la carrera del actor fue al término de la quinta temporada de “Game of Thrones”, donde Jon Snow fue asesinado. "Cuando eres el centro de la incógnita de las series más importantes del mundo, la atención es aterradora", contó el actor.

"Hay gente preguntándote por la calle '¿Estás muerto?', y, al mismo tiempo, tienes que guardar las apariencias y que nadie se entere. Todas tus manías aumentan", agregó.

Esta es la primera vez que Kit Harington confiesa haber necesitado ayuda profesional, sin embargo, ya había comentado las complicaciones que tuvo para lidiar con la fama que le dio dar vida a Jon Snow.

"Lo pasé mal en la segunda y en la tercera temporada. La serie empezaba a tener mucha repercusión y yo estaba muy obsesionado con lo que se pensara de mí. Al final me di cuenta de que no podía hacer mucho en ese sentido y de que lo importante era concentrarme en mi trabajo", concluyó.

Este 14 de abril regresa “Game of Thrones” bajo la señal de HBO. Esta vez, la serie tendrá solo seis capítulos, en los que finalmente se develará quien se sentará en el trono de hierro y gobernará Westeros.