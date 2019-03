Falta poco más de un mes para el estreno de la última temporada de "Game of Thrones" y las teorías no se hacen esperar. | Fuente: HBO

A casi un mes del estreno de la última temporada de "Game of Thrones", los fans no paran de soltar todo tipo de teorías (algunas más disparatadas que otras) sobre el futuro de los protagonistas de la exitosa serie de HBO. Acá repasamos algunas de ellas que, de ser ciertas, podrían cambiar por completo el juego de tronos.

1. MEÑIQUE NO ESTÁ MUERTO

La escena en la que Arya Stark (Maisie Williams) le corta el cuello a Petyr Baelish (Aidan Gillen) no sucedió. Meñique le pagó a uno de los asesinos de Braavos para hacerse pasar por él. Así, él ahora se encontraría escondigo y listo para planear su venganza. La idea surge porque en el capítulo 5 de la sétima temporada de "Game of Thrones" se ve a Petyr Baelish entregando una moneda (parecida a la de Braavos) a una chica. No se sabe con qué fin.

2. EL HIJO DE CERSEI, ¿REY?

Tyrion (Peter Dinklage) le habría ofrecido a su hermana Cersei Lannister (Lena Headey) que el hijo que espera será el rey de Westeros después de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), quien se cree es estéril. Tras estos términos Cersei habría accedido a apoyarlos en su guerra contra el Rey de la Noche.



3. TYRION TARGARYEN

Es una de las teorías favorita por los fans de "Game of Thrones". Tyrion, el Lannister favorito de todos, es en realidad un Targaryen. En la sexta entrega, él visitó a los dragones de Daenerys y pudo tocar uno. Hasta el momento, solo Danaerys, Jon (Kit Harington) y Tyrion lo han hecho y han sobrevivido.

Desde los libros, escritos por George R.R. Martin, se habla de la obsesión del rey Loco por Joanna, la madre de Tyrion. Según la teoría, el rey la habría violado. Si Tyrion fuera un Targaryen, eso lo haría candidato al trono de Westeros.

Desde el inicio de la saga de "Canción de hielo y fuego", se ha sugerido que Tyrion Lannister es en realidad un Targaryen. | Fuente: HBO

4. LAS OTRAS VIDAS DE BRAN STARK

Sabemos que Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) es el Three-Eyed Raven (con habilidades para ver el pasado y el futuro). Pero hay quienes creen que por su habilidad de "meterse" en los cuerpos de otras personas, él viajó al pasado y se convirtió en su antepasado Bran el Constructor (para reforzar el muro contra los caminantes blancos) y en el mismo Rey de la Noche (líder de los caminantes blancos). Todo esto con la intención de detener la guerra antes de que comience.

5. JON VERSUS DAENERYS

La sacerdotisa Melisandre (Carice van Houten) contó la profecía del héroe Azor Ahai quien, con su espada llameante, venció al ejército de la noche. Para crear el arma debió matar a su amada Nissa Nissa. Si Jon Snow (Kit Harington) es Azor Ahai, él deberá matar a Danaerys (Emilia Clarke) para vencer al Rey de la Noche y su ejército. A lo largo de "Game of Thrones", se ha pensado que tanto Jon como Danaerys podrían ser Azor Ahai o, como también se le llama, el Príncipe que fue prometido.

6. JON Y CERSEI

Esta teoría se desprende de la anterior. Al vencer Jon (y sin Danaerys), para coneguir la paz en Westeros él se casa con Cersei y juntos reinan.



¿Cersei Lannister se quedará con el Trono de Hierro? | Fuente: HBO

7. HODOR VUELVE

Dado que Hodor (Kristian Nairn) falleció en la sexta temporada a manos de los caminantes blancos, muchos creen que él se puede haber convertido en uno de ellos y (próximamente) lo veremos como parte del ejército del Rey de la Noche. Sin embargo es posible que el cuerpo de Hodor terminara quemándose como el resto del recinto.

8. SANSA LLEGA AL TRONO

Algunos esperan que Sansa Stark (Sophie Turner) se siente en el Trono de Hierro. La teoría no nace a partir de lo sucedido en la serie "Game of Thrones" sino en su inspiración histórica: la Guerra de las Rosas entre los Lancaster y los York. Esa guerra terminó con Isabel I sentada en el trono y, debido a sus características físicas y algunas circunstancias de su historia, algunos fans la vinculan con Sansa Stark. Sería un giro inesperado.



9. JAIME ES AZOR AHAI

Ni Jon Snow (Kit Harington) ni Danaerys Targaryen (Emilia Clarke), Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) sería el verdadero Príncipe que fue prometido y salvará a la humanidad de la larga noche. Muchos creen que el futuro que le atribuyen a Azor Ahai también podría sucederle a Jaime: matar a su amada Cersei (Lena Headey). Además ambos son conocidos guerreros.

ESTRENO "GAME OF THRONES"

Fecha: Domingo 14 de abril, a las 8 p.m.

Canal: HBO.