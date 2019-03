Rozi Khan es el "clon" paquistaní de Peter Dinklage, actor de "Game of Thrones". | Fuente: AFP / HBO

El mesero paquistaní Rozi Khan nunca escuchó hablar de la serie "Game of Thrones", ni de uno de los principales personajes, Tyrion Lannister, hasta que el parecido de los dos hombres le valiera al oriundo de Mansehra (norte de Pakistán) la atención de los medios.

Rozi Khan, de 25 años, y el actor Peter Dinklage, que interpreta el papel del astuto hombre desde el estreno del drama en 2010, se parecen mucho. En las calles, la gente lo detiene para pedirle una foto o un selfie.

"No me molesta. Ya me sacaron muchas fotos. Es por ello que soy muy conocido", afirma. Khan y Dinklage no solo tienen el mismo aspecto físico. Ambos miden más o menos lo mismo: 1,35 metros.

Aunque el actor de "Game of Thrones" tiene ojos azules, una nariz más fina y la piel más blanca, el mozo ya no puede caminar tranquilamente desde que circulan en las redes sociales fotos con los rostros lado a lado de las dos personas.

"Vaya donde vaya, siempre alguien me dice: '¿Señor, quién es el hombre que está con usted en Facebook?'. Entonces digo que es mi hermano", sonríe Rozi Khan, vestido con ropa tradicional paquistaní.

Rozi Khan es un mesero que vive en Paquistán. Por su parecido con el actor de "Game of Thrones" aumentaron las visitas al restaurante. | Fuente: HBO

EL ÉXITO DE DINKLAGE

"Game of Thrones" ganó 47 premios Emmy, más que ninguna otra serie de televisión. Dos de los galardones fueron para Peter Dinklage por mejor actor de reparto (2015 y 2018). El actor, de 49 años, también ganó en 2012 un Globo de Oro.

La octava y última temporada de la serie se estrenará el 14 de abril por el canal HBO.

Peter Dinklage ha ganado dos premios Emmy por su rol de Tyrion Lannister en "Game of Thrones". | Fuente: HBO

QUISIERA CONOCERLO

Rozi Khan trabaja en un pequeño restaurante en Rawalpindi, ciudad vecina de Islamabad. Allí sirve especialidades de cordero. "Siempre está lleno acá, pero los comensales aumentaron por él", dice el dueño del local Malik Aslam Pervez, que lo describe como un gran trabajador.

"Cuando toma un día libre o cuando está enfermo la gente lo busca y preguntan en dónde está. Se enojan porque no está. Lo aman", agregó.

Rozi Khan nació en Mansehra, en el norte de Pakistán, y asegura que le encantaría conocer a Peter Dinklage, quien encarna a Tyrion Lannister en "Game of Thrones". "Tiene mi estatura, por ello lo quiero mucho", dijo. (AFP)

ESTRENO "GAME OF THRONES"

