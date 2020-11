Todo sobre el regreso de Derek Shepherd a Grey’s Anatomy | Fuente: Instagram

La serie de ABC, "Grey's Anatomy", estrenó su temporada 17 y lo hizo con una gran sorpresa cargada de emoción para los fans del programa de televisión.

El drama médico tuvo un episodio doble y el final hizo llorar a más de uno, pues en la escena apareció el Dr. Derek Shepherd y se reencontró con Meredith Grey, después de cinco años.

Ante ello, los fans no se hicieron esperar y expresaron sus emociones con mensajes a través de Twitter:

"El reencuentro de Meredith y Derek me dio toda la vida que necesitaba...pero el "I miss you" y su "I know" me destrozó", "por fin Grey’s Anatomy trae de vuelta al set a Patrick Dempsey en su papel de Derek Shepherd, te extrañamos McDreamy", "llevaba 5 años esperando esto y no voy a superarlo jamás el reencuentro de Derek y Meredith".



Como se recuerda, el personaje, interpretado por Patrick Dempsey, participó en la serie hasta la temporada 11, donde murió tras sufrir un accidente automovilístico. Desde entonces, la figura permaneció en los pensamientos de Meredith, interpretada por Ellen Pompeo.

Asimismo, la productora de "Grey's Anatomy", Krista Vernoff, compartió el detrás de cámaras del episodio con el increíble reencuentro y confesó: "No permitimos que nadie en el set tomara fotos. Las tomé en mi teléfono".

LA PANDEMIA LLEGA A GREY'S ANATOMY

Anteriormente, la productora ejecutiva de “Grey’s Anatomy”, confesó que la temporada 17 de la mencionada serie tratará temas sobre el nuevo coronavirus. "Seguramente abordaremos esta pandemia", comentó.

En una entrevista con el panel de "Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going", dijo que era necesario hacerlo ya que se debe mostrar la realidad: "No hay forma de ser un programa médico de larga duración y no contar la historia médica de nuestras vidas".

Por otro lado, Chandra Wilson, quien interpreta a la doctora Miranda Bailey, y Kevin McKidd, quien se pone en la piel del doctor Owen Hunt, aseguraron que los escritores del programa recogerán historias de médicos de verdad que tuvieron que lidiar con pacientes con COVID-19.

"Todos los años, los médicos vienen y nos cuentan sus historias, y generalmente nos cuentan sus historias más divertidas o locas. Este año, se ha sentido más como una terapia", explicaron.