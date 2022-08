J.K. Rowling no formó parte del especial de HBO Max, "Harry Potter: Regreso a Hogwarts". | Fuente: EFE | Fotógrafo: Neil Hall

En el especial de "Harry Potter: Regreso a Hogwarts", estrenado en enero de este año por la plataforma de 'streaming' HBO Max, llamó la atención la ausencia de J.K. Rowling, la autora de la saga del joven mago en la que se inspiró las ocho películas producidas por Warner Bros.

A siete meses de lanzada esa producción, la escritora británica decidió explicar el motivo por el que no participó en dicho proyecto, que reunió a los actores protagónicos —Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson— y los cuatro directores de todos los filmes.

En una entrevista con Graham Norton para la estación de radio Virgin Radio UK, J.K. Rowling manifestó que fue invitada a formar parte de "Harry Potter: Regreso a Hogwarts", pero declinó de sumarse a este reencuentro que celebraba los 20 años del estreno de la primera película.

"Me pidieron que participara en eso y decidí que no quería hacerlo. Pensé que se trataba más de las películas que de los libros, ¿sabes? Con toda razón, ya que de eso se trataba el aniversario, nadie dijo ‘no vengas’", precisó a su entrevistador, quien se refirió a su ausencia como una "exclusión".

La presencia de J.K. Rowling en "Harry Potter: Regreso a Hogwarts"

Pero J.K. Rowling sí estuvo presente de alguna manera en "Harry Potter: Regreso a Hogwarts". De hecho, el episodio especial incluyó una entrevista a la escritora que data de 2019. En ella, la autora de 57 años recordaba los esfuerzos que hizo con la producción para hallar al actor ideal que interprete a Harry Potter.

En su momento, se especuló que las razones por las que Rowling no apareció en la emisión de HBO Max, se debía a los comentarios polémicos que publicó en Twitter en 2020 y que muchos calificaron de transfóbicos. Por dichas publicaciones, la escritora hasta fue interpelada por Emma Watson y Daniel Radcliffe.

Sin embargo, la presencia de J.K. Rowling en el especial de HBO Max era inevitable. Su nombre salió a flote a través de los testimonios de varios miembros del reparto, quienes resaltaron su capacidad para revivir el hábito de la lectura en una época en la que se auguraba la muerte del libro, entre otras cosas.

Brujas y magos ausentes en "Harry Potter: Regreso a Hogwarts"

Una actriz cuya presencia se extrañó en "Harry Potter: Regreso a Hogwarts" fue Maggie Smith, quien en las películas encarnó a la profesora Minerva McGonagall. Otra voz femenina que no estuvo en esta reunión fue Julie Walters, la madre de Ron Weasly, quien a la fecha está luchando contra el cáncer de mama.

A este reencuentro mágico también faltó uno de los intérpretes que más adelante sería una gran estrella del cine comercial e independiente: Robert Pattinson, quien dio vida al popular Cedric Diggory en "Harry Potter y el cáliz de fuego". Tampoco se presentó Michael Gambon, quien se retiró de los escenarios en 2015 por adolecer de pérdida de memoria.

El profesor Lupin, interpretado por David Thewlis, no asistió al programa actualmente disponible en HBO Max. Aparte de los mencionados, otros intérpretes que faltaron fueron: Kenneth Branagh (profesor Gilderoy Lockhart), Harry Melling (Dudley Dursley), Fiona Shaw (Petunia Dursley), Emma Thompson (Sybill Trelawney), Warwick Davis (Profesor Flitwicj), Brendan Gleeson (Ojoloco Moody) y David Bradley (Argus Filch).

