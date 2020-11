Tras su renuncia a "Animales Fantásticos 3", Johnny Depp está en conversaciones para sumarse al elenco de la serie "Los locos Addams". | Fuente: EFE

Con más de tres décadas en el estrellato como director de cine, Tim Burton busca un éxito similar con una nueva versión de "The Addams Family" ("Los locos Addams"), en la que él figura como productor ejecutivo y, tal vez, se anime a dirigir algunos episodios.

Tras propalarse esta noticia, los seguidores del realizador recomendaron en redes sociales que Johnny Depp, actor fetiche del director de "Dumbo", se sume también al proyecto en la piel de Gomez Adams, el patriarca de la loca y sombría familia.

La fantasía, ahora, podría volverse realidad. Y es que el portal especializado We Got This Covered, anunció este 27 de noviembre que el protagonista de “Piratas del Caribe” se encuentra en conversaciones con Tim Burton para unirse a la serie.

Anteriormente, el mismo medio reveló que el actor y el director querían trabajar juntos de nuevo. Aunque al inicio corrió el rumor de que el primero se sumaría a la secuela de “Beetlejuice”, ahora parece más seguro que integre el reparto de “Los locos Addams”.

JOHNNY DEPP RENUNCIA A "ANIMALES FANTÁSTICOS 3"

El actor Johnny Depp confirmó su salida de la saga “Animales Fantásticos” a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. De acuerdo con la comunicación, Warner Bros. le pidió que abandonara la saga, que se encuentra en rodaje de su tercera entrega, y en la que Depp interpreta a Gellert Grindelwald, el antagonista principal.

El actor comentó que “ha respetado y aceptado esa petición” de dejar su papel en la saga proveniente del mundo de Harry Potter. En el comunicado se deja claro que la petición de Warner Bros. fue el principal motivo por el que Depp decidió abandonar la producción.

En su comunicado, Depp también comenta que apelará la decisión del juez en su demanda de difamación contra The Sun.

“A raíz de los eventos recientes, me gustaría hacer este corto comunicado: Primero, querría agradecer a todo el mundo que me ha dado su apoyo y lealtad. Me han conmovido y emocionado todos sus mensajes de amor y preocupación, particularmente en los últimos días. […] Finalmente, quisiera decir esto. El juicio surrealista del tribunal de Reino Unido no cambiará mi lucha para decir la verdad y confirmar que planeo apelar. Mi resolución se mantiene fuerte y pretendo probar que los alegatos contra mí son falsos. Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento en el tiempo. Gracias por leer”, escribió.