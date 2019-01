¿Querían Juan Gabriel? ¡Tomen Juan Gabriel! Esto es lo que parecen pensar en el canal de cable TNT el cual, en coincidencia con los fuertes rumores de la "resurrección" del Divo de Juárez, anuncia en sus redes sociales oficiales el "regreso"... pero de su serie biográfica "Hasta que te conocí".

"¡Todos queremos que vuelva a cantar sus canciones, todos queremos volver a verlo!", dice el mensaje. "Muy pronto Juan Gabriel volverá a TNT", agrega el canal. "Hasta que te conocí" es la serie que el propio Juan Gabriel respaldó con testimonios que se entrelazan con la historia presentada en pantalla.

"Hasta que te conocí" cuenta la vida de Juan Gabriel, en una suerte de biografía televisiva oficial.

En su momento, el estreno de "Hasta que te conocí" coincidió con la muerte de Juan Gabriel. Los 13 episodios del 'biopic' se emitieron del 18 de abril al 28 de junio de 2016. Dos meses después del final, el Divo de Juárez falleció, precisamente el 28 de agosto de ese año.

Ahora, con los rumores de "resurrección" del cantante mexicano, TNT anuncia el reestreno de la ficción. Si bien aún no se ha anunciado la fecha o días que la emitirá, algunas publicaciones reportan que será desde este domingo 6 enero.

EL MITO DEL REGRESO DE 'JUANGA'

Joaquín Muñoz, ex representante de Juan Gabriel, es quien sostiene que el intérprete de "Querida" y "Abrázame muy fuerte" decidió simular su muerte y ocultarse.

"Él me dijo que le gustaría reaparecer el día 7 de enero porque es su cumpleaños. Entonces, me dijo que hablara con los medios para instaurar el Día Internacional de Juan Gabriel. No es que el me haya dicho que ese día a tal hora va a aparecer", dijo Muñoz en diversos programas de espectáculos mexicanos.

Sin embargo, Isaac Efraín Martínez, amigo de Juan Gabriel que estuvo presente el día de la muerte del intérprete de "Querida" en Santa María, California, habló luego para desmentir que el cantante esté vivo.

"Yo estoy seguro que Juan Gabriel no está vivo, pero yo creo que la gente quiere creer eso [que está vivo]. Está bien tener esa ilusión, pero hay que aceptar las cosas como son", dijo Martínez al programa "Suelta la sopa".