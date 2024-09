Mario Bezares triunfa en la segunda temporada de 'La Casa de los Famosos México'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mario Bezares, conocido como Mayito, se ha coronado como el ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Después de 10 semanas de encierro, el comediante mexicano logró conquistar al público y se llevó a casa un premio de 4 millones de pesos. Karime Pindter, otra de las favoritas de esta edición, ocupó el segundo lugar.

La gran final, celebrada el domingo 29 de septiembre, dejó a Gala Montes y Arath de la Torre en el tercer y cuarto lugar, respectivamente, mientras que Briggitte Bozzo fue eliminada días antes. En un emotivo desenlace, un visiblemente conmovido Mayito dedicó el premio a su esposa en celebración de su aniversario 33 de bodas.

Al finalizar el reality, Mario expresó su gratitud por el apoyo recibido: "No quepo de felicidad. Quería quitarme las etiquetas que me han puesto tontamente y que me vean como soy", declaró a las cámaras del programa. Cabe recordar que en 1999 fue señalado por el asesinato de Paco Stanley, con quien había trabajado en Una Tras Otra; sin embargo, fue declarado inocente dos años después debido a la falta de pruebas.

¿Cómo fue el paso de Mario Bezares en La Casa de los Famosos México?

A lo largo de la competencia, Mayito vivió momentos de altos y bajos. En las primeras semanas, fue uno de los primeros nominados, debido a tensiones con algunos compañeros, como Arath de la Torre, quien inicialmente no simpatizaba con él. Sin embargo, el tiempo transformó su relación en una fuerte amistad, y ambos se convirtieron en los favoritos del público.

Uno de los momentos más comentados del programa fue el enfrentamiento de Bezares con Sian Chiong, quien decidió unirse al Team Tierra tras rechazar la invitación del equipo Mar. Este conflicto escaló cuando los integrantes de Mar decidieron retirar el colchón de Sian, provocando un tenso enfrentamiento en el que Mario fue acusado de llamarlo “Ceniciento”.

Además de sus conflictos, Bezares destacó por su gran habilidad en la cocina y su particular estilo de convivencia, siendo clave para ganarse el cariño de la audiencia. Su popularidad creció en redes sociales, donde llegó a más de dos millones de seguidores en Instagram, consolidándose como uno de los personajes más queridos de la temporada.

¿Quién es Mario Bezares?

Mario Rodríguez Bezares, popularmente conocido como Mayito, nació el 11 de febrero de 1959 en Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca. A lo largo de su carrera, se ha consolidado como un destacado presentador, comediante y actor de televisión en México. Su popularidad se disparó gracias a su colaboración con Paco Stanley en programas icónicos como ¡Pácatelas! y Una tras otra.

Su trayectoria televisiva comenzó en 1981 con el programa humorístico Cachún cachún ra ra!. En 1987, hizo su debut en el mundo de la ficción con la telenovela La indomable. Con el tiempo, se convirtió en el rostro de numerosos programas, entre ellos Ya llegó Mayito, Acábatelo, Aficionados y Arriba la tarde.

Su participación en La Casa de los Famosos México en 2024 permitió al público conocer más sobre su vida personal, especialmente su estrecha relación con Paco, con quien compartió una amistad profunda hasta el asesinato del presentador en 1999. Este trágico evento marcó profundamente su vida y lo llevó a prisión durante un año y cuatro meses.

Durante el reality, Mario enfrentó este oscuro capítulo de su pasado, culminando en un emotivo momento en el que Paul Stanley, hijo de Paco, lo visitó y le dijo: "Solo quiero decirte que estoy en paz contigo. He soltado porque tengo lo más hermoso de mi vida, que es mi hija. Quiero una nueva vida, dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia".

