"Nunca dije eso": Milett Figueroa aclara que no estudió canto en el Conservatorio de Lima

Claridad ante todo. Después de que Marcelo Tinelli afirmara que Milett Figueroa había estudiado canto en el Conservatorio Nacional de Música de Lima, la modelo peruana aclaró que fue su madre, y no ella, quien recibió una beca en dicha institución.

Milett se vio envuelta en la controversia cuando el equipo del programa Magaly TV, La Firme confirmó que ella no había estudiado en el conservatorio, desmintiendo las palabras de Tinelli. "Milett canta y lo hace muy bien; ha estudiado en el conservatorio de canto en Lima, como su mamá", mencionó él en el programa El Diario de Mariana.

La polémica estalló poco antes de que Milett Figueroa debutara como jurado en el reality argentino Cantando 2024, producido por su pareja Marcelo Tinelli. El programa se estrenará el 23 de septiembre con Milett en el panel de jueces, junto a la actriz y cantante Nacha Guevara, el director artístico Flavio Mendoza y el periodista de espectáculos Marcelo Polino.

¿Milett Figueroa estudió en el conservatorio de música?

"Yo no fui al conservatorio. Nunca dije eso", aclaró Milett Figueroa en el programa argentino A la tarde. Explicó que "lamentablemente, cuando uno hace un envivo, el retorno llega tarde", por lo que no se habría entendido lo que quiso decir su pareja Marcelo Tinelli. Añadió: "Marcelo dijo que mi mamá fue becada en el Conservatorio Nacional de Música en Perú en su época".

Milett también aclaró que se ha formado como cantante, actriz y bailarina. "De hecho, gracias a eso he participado en musicales. He sido protagonista en un musical de Mario Vargas Llosa [Pantaleón y las visitadoras en 2019]. Tengo conocimientos en musicales y sigo en constante aprendizaje", comentó.

Milett Figueroa responde a críticas como jurado de canto

Milett Figueroa abordó las críticas que recibió tras el anuncio de su participación como jurado en el reality Cantando 2024. La noticia, revelada por el periodista Ángel de Brito, provocó varios comentarios cuestionando su capacidad para el rol. "No podría mantenerme tantos años en televisión si me molestaran o me afectaran los comentarios", afirmó Milett en el programa argentino Intrusos.

