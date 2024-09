Serie de terror 'Chucky' fue cancelada: ya no tendrá cuarta temporada en streaming

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chucky fue cancelada. La serie de terror puso fin a su programación tras emitir tres temporadas en SyFy y USA Network entre octubre de 2021 y mayo de 2024. Por medio de un comunicado de prensa, compartido este viernes por Variety, el creador y director de la serie Don Mancini confirmó que el icónico muñeco de Hollywood ya no tendrá nuevos episodios en el streaming.

“Me rompe el corazón saber que Chucky no volverá para una cuarta temporada, pero estoy muy agradecido por los tres años increíbles que tuvimos”, expresó Don Mancini, quien meses atrás habló de “una idea” para una nueva temporada de la serie.

En ese sentido, el también guionista estadounidense agradeció a las cadenas televisivas —por suscripción al streaming — que emitieron su serie Chucky. “Me gustaría agradecer a los estudios, productoras, a nuestro increíble elenco y al equipo en Toronto, finalmente, a nuestros fanáticos, un gran abrazo sangriento”, señaló Mancini.

Del mismo modo, el director agradeció a todos los seguidores y fans de Chuky por iniciar una campaña para que la serie continúe. “Su campaña realmente calentó el frío corazón de Chucky. ¡Chucky regresará! ¡Siempre regresa!”, sostuvo.

Cabe mencionar que Chucky emitió su tercera temporada en dos partes. La primera en octubre de 2023 y la segunda en mayo de este 2024. La temporada mostró al muñeco asesinando al presidente ficticio de Estados Unidos, y sus allegados, y tomando posesión de la Casa Blanca para cometer sus más oscuras fechorías.

'Chucky' emitió la segunda parte de su tercera temporada entre abril y mayo de 2024. | Fuente: Instagram (chuckyisreal)

Don Mancini habló sobre una cuarta temporada de Chucky

Anteriormente, Don Mancini reveló que aún no había garantías para una cuarta temporada de la serie. Sin embargo, se mostró optimista anunciando que había presentado una propuesta a las cadenas Syfy y USA Network.

"Hay muy poco que pueda decir al respecto (…) No puedo contarles mi idea para la cuarta temporada, pero estoy emocionado al respecto. Ya la he presentado a la cadena, así que crucemos los dedos porque me gusta hacer", declaró el también guionista de todas las películas de Chucky en una entrevista con The Direct en agosto.

En ese momento, sostuvo que, de llegarse a aprobar una continuación de Chucky, la sería recién se vería el 2025. "Creo que será divertido y, de nuevo, otro giro inesperado en lo que hemos hecho hasta ahora. No conocemos el estado del programa todavía. Así que, de nuevo, crucemos los dedos para que nos renueven, ¿verdad?", acotó.

Chucky es uno de los personajes de terror más populares de Hollywood. | Fuente: Instagram (chuckyisreal)

¿Dónde se puede ver la serie de Chucky?

La serie Chucky cuenta con tres temporadas, las cuáles pueden verse a través de las tres plataformas en Estados Unidos: SyFy, USA Network y Peacock.

El streaming de Chucky puede visualizarse en Latinoamérica por la plataforma de Star Plus, que cuenta con todos los capítulos. La segunda parte de la tercera y última temporada se estrenó el último 10 de abril.

¿Qué icónicos personajes regresaron en la serie Chucky?

Chucky tuvo el regreso de icónicos personajes de la franquicia. En el tráiler oficial de la última temporada, se pudo ver cómo el presidente de Estados Unidos, la primera dama y los jóvenes invocan a Charles Lee Ray, el personaje humano de Chuky, interpretado por Brad Dourif, actor de voz original del muñeco.

Otra aparición es la del reconocido director y actor John Waters quien, durante el tráiler, sostiene al muñeco con su personaje de Wendell Vilkins, el creador de la fábrica ‘Los chicos buenos’.

Lexy, Jake y Devon son los tres protagonistas de la serie de 'Chuky' en streaming. | Fuente: Instagram (chuckyisreal)

¿Quiénes actúan en la serie de Chucky?

Los actores en la serie Chucky son: Zackary Arthur como Jake Wheeler, Alyvia Alyn Lind como Lexy Cross y Björgvin Arnarson como Devon Evans, tres jóvenes que son atormentados por el muñeco desde la primera temporada.

En el elenco también está Alex Vicent como Andy Barclay y Fiona Dourif, hija de Brad Dourif, como Nica Pierce. Otro personaje es la famosa actriz de Hollywood, Jennifer Tily, quien interpreta a Tiffany Valentine, conocida como ‘la novia de Chucky’.

La serie se hizo por medio de la producción de SyFy y USA Network en una expansión de la franquicia Child’s Play, que comenzó con la saga en 1988 donde resultaron siete películas.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis