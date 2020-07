Kate del Castillo anuncia la nueva temporada de "La Reina del Sur". | Fuente: Instagram

Kate del Castillo volvió a remecer las redes sociales, luego de que lanzará un avance de lo que se verá en la tercera temporada de “La reina del sur”. La actriz mexicana publicó un vídeo en Instagram que, en pocas horas, suma más de un millón de visitas.

En las imágenes se puede ver a Humberto Zurita, quien hace el papel del presidente de México, Epifanio Vargas, que, además, tras esa careta de político correcto esconde su otro trabajo: uno de los narcotraficantes más poderosos de su país.

“Aquí les dejo una probadita”, se lee en la descripción de Kate del Castillo. La narcovela que se convirtió en el número uno en el habla hispana contará con la participación del elenco de las temporadas anteriores: Kika Edgar como Genoveva Alcalá, esposa de Epifanio Vargas.

También el colombiano Lincoln Palomeque como el aliado de Teresa Mendoza, Faustino Sánchez Godoy; Emmanuel Orenday como Danilo Márquez, jefe de campaña de Epifanio Vargas y Dmitry Anisimoc, que hace el papel de Anton, guardaespalda ruso de Teresa.

"La reina del sur" es una coproducción entre Telemundo Global Studios y Netflix. La plataforma streaming poseerá los derechos en todo el mundo, menos en Estados Unidos y Puerto Rico.

¿EN QUÉ QUEDÓ LA TEMPORADA ANTERIOR?

Precisamente, la segunda temporada dejó a Teresa Mendoza, personaje con el que arrancó el fenómeno de las narconovelas, en una playa paradisiaca. Descansaba en una hamaca cuando se oyó la voz de su hija Sofía, alertándola de que alguien venía.

"Yo no sé quiénes son. Si son amigos, enemigos, si son los rusos. Los americanos. No sabemos nada aún", reconoció Del Castillo, quien reveló que las discusiones hasta ahora han estado centradas en decidir si se va a tocar el tema de la pandemia del coronavirus.

"No sabemos. Por un lado, quisiéramos ignorarla, porque lo bonito de la serie es que es atemporal. Por otro lado, esta situación nos va a cambiar a todos y quizá no tenga sentido no hacer que se enfrente a esta situación. Quizá la podamos mandar a China a investigar lo que pasó", expresó la protagonista de "La reina del sur" entre risas, a Efe.