La fallecida mexicana estuvo a cargo de exitosos programas como "Hoy" y "Guerreros 2020". | Fuente: Instagram

El fallecimiento de Magda Rodríguez es un golpe duro para Televisa por su larga trayectoria en el canal de televisión. La productora mexicana estuvo detrás de exitosos programas como “Hoy”, “Guerreros 2020”, “Laura sin censura”, entre otros. Sin su presencia, los proyectos que dejó en el aire deben seguir adelante bajo un nuevo cargo.

Como se recuerda, Rodríguez se comprometió a mejorar el concepto y contenido de “Hoy”, espacio de entretenimiento del que estuvo detrás por un largo tiempo, para evitar su suspensión de la pantalla chica. Por esa razón, firmó un contrato de extensión de un año con Televisa, casa televisora para la que produjo otros programas de gran audiencia.

Recientemente, Andrea Legarreta –una de las conductoras del programa– reveló que Andrea Rodríguez, hermana de Magda, reemplazará su cargo luego de darse a conocer su sensible fallecimiento. Cabe recordar que no solo es su familiar, sino que también trabajó junto a ella y tenía el rol de su mano derecha.

“En realidad, lo que tengo entendido es que Andreita Rodríguez, su hermana, quien también trabajaba hombro con hombro junto a ella y quien también tiene la capacidad, además; pues lo que yo tengo entendido es que ella va a cerrar el ciclo como se esperaba”, contó la presentadora mexicana tras ser abordada por la prensa en su salida de las instalaciones de Televisa.

SE SENTÍA MAL ANTES DE MORIR

Tras la muerte de Magda Rodríguez el pasado 1 de noviembre, su hija Andrea Escalona confesó que, días antes de su deceso, su madre se sentía mal. En una entrevista con el programa Sale el sol, la conductora de televisión reveló que la vio el sábado 31 de octubre, pero no notó nada raro.

"Antes del Tenorio (obra de teatro) estuve con ella en su casa, me fui al teatro, había quedado de irme a dormir con ella; porque no se sentía muy bien, no me especificaba de qué, pero simple y sencillamente tenía una carga de chamba en la semana y no se sentía muy bien", dijo sobre la productora galardonada con el Emmy en el 2014.

