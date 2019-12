Aparecieron las primeras imágenes de la nueva serie de Marvel: "Wandavision". | Fuente: Marvel

A cuentagotas, Marvel le ha dado un primer vistazo a los fans de lo que serán las nuevas series "WandaVision" y "The Falcon and the Winter Soldier", que se estrenarán por la plataforma Disney+. Y la primera incidirá fuertemente en la Fase 4 de su universo cinematográfico.

En las imágenes de la ficción protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, puede verse a sus respectivos personajes ─Wanda y Vision─ vestidos como si estuvieran en una comedia norteamericana de los años 50. Junto a ellos aparecerán Kat Dennings y Randall Park retomando sus papeles de "Thor" y "Ant-Man y la Avispa", así como Kathryn Hahn quien tendrá un nuevo personaje.

Kevin Feige, CEO de Marvel, dijo que la serie "WandaVision" significará introducir oficialmente a la Bruja Escarlata a su universo y que el multiverso será la clave de la Fase 4.



"Tenemos la oportunidad de mostrar más de lo que Wanda puede hacer y, lo más importante, revelar un nombre que no estoy seguro hayamos dicho en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés) antes, el hecho de que Wanda sea la Bruja Escarlata. ¿Qué significa que lo sea? Con eso jugamos en la serie de manera divertida, o que dé miedo y tendrá repercusiones para el futuro de la Fase 4", dijo en conferencia durante la Comic-Con Experience de Brasil.

Las películas de los superhéroes de Marvel están ligadas a las series que la productora desarrolla para Disney+, por lo que Wanda saltará de frente al cine en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Las realidades alternas son el tema que los fans deberán tener en cuenta. "El multiverso es el siguiente paso en la evolución del MCU", recalcó.

Se revelaron primeras imágenes de "WandaVision" y "The Falcon and the Winter Soldier". | Fuente: Marvel

MÁS NOVEDADES

En el caso de "The Falcon and the Winter Soldier", las fotografías reveladas, en la Comic-Con Experience de Brasil, corresponden a capturas tomadas de la serie, hasta el momento, y en el que se pueden ver a Anthony Mackie y Sebastian Stan, quienes interpretan a Falcon y al Soldado de Invierno, respectivamente.

Además se ha anunciado que Daniel Bruhl volverá a interpretar al Barón Zemo, como ya hizo en "Capitán América: Civil War". Junto a él estarán Emily VanCamp como Sharon Carter y Wyatt Russell como un nuevo personaje llamado John Walker. (Con información de Europa Press)