Las series de Marvel para Disney+, como "Loki" y "WandaVision", tendrá un presupuesto parecido al de las cintas de los superhéroes de Avengers. | Fuente: Marvel

Con el lanzamiento de su plaforma de streaming Disney+, Marvel Studios planea construir su propio universo de series derivado de la saga de "Avengers". Esto no les saldrá barato, según los últimos informes de medios especializados, pues piensan invertir lo mismo que con sus películas.

Actualmente, hay varios proyectos en diferentes estados de desarrollo. Acordémonos que fueron anunciadas las series "The Falcon and The Winter Soldier", "Loki", "WandaVision" ─protagonizadas por los mismos actores que vimos en la pantalla grande─ así como shows de "She-Hulk" y "Ms. Marvel".

Estas contarán de 6 a 8 capítulos con un "presupuesto comparable a una película de Marvel", indicó el portal Variety, por lo que estamos hablando entre US$ 100 y US$ 150 millones (alrededor de US$ 17 500 000 por episodio). La preocupación de Kevin Feige y otros ejecutivos de Marvel Studios era mantener el estándar visual al que se han acostumbrado los fans de las cintas con un presupuesto para televisión. Uno que sigue siendo alto para la industria.

La alianza Marvel-Netflix dio luz verde a seis series de "Daredevil" a "Jessica Jones". Pero fueron canceladas. | Fuente: Netflix

PRESUPUESTOS DE US$ 100 MILLONES

Ya resulta un gran cambio en comparación a los shows que se produjeron en alianza Marvel-Netflix. En el 2014, se indicó que el presupuesto para las primeras temporadas de "Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage" y "Iron Fist" sería de US$ 200 millones en total. Con cada entrega de 13 episodios, el promedio era de US$3.8 millones por capítulo.

Después de anunciar el lanzamiento de la plataforma Disney+, Netflix canceló las seis series de superhéroes (que incluían "The Defenders" y "The Punisher").

Si empezamos a comparar, "The Crown" ─que fue considerado el show de televisión más costoso─ tuvo un presupuesto de US$ 130 millones en sus dos primeras temporadas (equivale a un costo de US$ 6.500 000 por episodio). Mientras que para la última entrega de "Game of Thrones" (compuesta por 6 capítulos) desembolsaron un total US$ 90 millones (US$ 15 millones por episodio).

La última temporada de "Game of Thrones" fue de las más costosas al desembolsar US$ 90 millones. | Fuente: HBO

LOS ESTRENOS

"The Falcon and The Winter Soldier" se convertirá en la primera serie de Marvel Studios en debutar en Disney+. Después de los acontecimientos de "Avengers: Endgame", se rumorea que la serie tratará sobre Sam Wilson y su enfrentamiento con el gobierno de los Estados Unidos en su lucha por convertirse en sucesor de Capitán América. Se estrenará a finales del 2020.

Las series de televisión recientes han aumentado notablemente sus presupuestos y Disney no está reduciendo costos. "The Mandalorian", serie sobre el universo de "Star Wars" que se estrenará en noviembre, será su primera producción de gran presupuesto ya que se rumorea que está en el rango de los US$ 100 millones.

La plataforma Disney+ se lanzará en noviembre de 2019.