Fox Premium estrenará la película "Mi amigo Enzo", el drama basado en el bestseller “The Art of Racing in The Rain”. | Fuente: Difusión

“Mi Amigo Enzo”, protagonizada por Milo Ventimiglia, podrá ser viste en Fox Premium, durante la cuarentena. La cinta dedicada a los amantes de los animales está basada en el libro bestseller “The Art of Racing in The Rain”. La historia se centra en la amistad de un perro de raza Golden Retriever y su dueño, quien es un corredor de autos.

En su paso por la pantalla grande, el filme atrajo a los amantes de los animales, especialmente los perros. La película está dirigida por Mark Bomback y se basó en la novela “The Art of Racing in the Rain” del escritor Garth Stein. Sin duda, el filme se une al buen grupo de producciones en Hollywood que apelan al espectador con la ternura de los animales.

Denny Swift (Milo Ventimiglia), un corredor de autos aspirante de la Fórmula 1 quien, junto a su perro y mejor amigo Enzo (en la voz de Kevin Costner), vivirán los momentos más significantes de su vida; desde el momento que conoce a su futura esposa Eve (Amanda Seyfried), la llegada de su hija Zoe, hasta los momentos más difíciles que le tocan atravesar.

Cabe destacar que, el relato ocurre desde la perspectiva de Enzo, el adorable perro Golden Retriever, que se rodeará de amigos humanos y comprenderá las técnicas de la pista de carrera para lograr el éxito en las carreras.

“Mi Amigo Enzo” se estrenará este sábado 30 de mayo a las 8:00 p.m. en Fox Premium Movies.