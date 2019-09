La actriz Hannah Zeile, que interpreta a Kate en su adolescencia, se mostró emocionada ante la nominación al Emmy 2019 de "This Is Us". | Fuente: Instagram

"This Is Us" conquistó a la audiencia desde su estreno, en el 2016, al punto que fue elegido Programa Top de Televisión por el Instituto Americano del Cine. Este domingo 22 de setiembre, la ficción ─una historia íntima de las vidas de los hermanos Randall, Kate y Kevin, desde su niñez a la adultez, así como la de sus padres Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca Pearson (Mandy Moore)─ peleará por el Emmy 2019 a Mejor Serie Dramática junto a "Game of Thrones" y "Better Call Saul".

La joven actriz Hannah Zeile, que interpreta a Kate en su adolescencia, se mostró emocionada ante la nominación. "Estamos en una categoría con muchas series geniales. Estamos agradecidos de ser nominados, pero vamos esperanzados y amamos el trabajo que hacemos así que es genial ver que es apreciado", comentó en entrevista telefónica con RPP Noticias.

La actriz Hannah Zeile felicitó a su compañera Mandy Moore quien consiguió su primera nominación a los Emmy 2019 por "This Is Us". Milo Ventimiglia también es candidato. | Fuente: Fox Premium

Asimismo, felicitó a su compañera Mandy Moore quien consiguió su primera nominación a los Premios Emmy, como Mejor Actriz en Serie Dramática, por su rol como la matriarca de la familia Pearson. "Se lo merece", recalcó la intérprete de 21 años.

Cuando Hannah audicionó para el rol de Kate, tan solo se habían emitido dos capítulos de "This Is Us" y ya estaba enganchada. Ella cree que la serie ha cautivado al público porque "toca temas que generalmente se quedan en la oscuridad, pero necesitan hablarse". Entre ellos destacan la adicción a las drogas y al alcohol, el racismo, la adopción y las inseguridades respecto al físico.

En los nuevos capítulos, se verá más de la turbulenta relación entre Kate y su madre Rebecca.

NUEVA TEMPORADA, NUEVAS REVELACIONES

"This Is Us", que compite en nueve categorías de los Emmy 2019, estrenará su cuarta temporada el 24 de setiembre por Fox Premium. La ficción se ha caracterizado por intercalar las altas dosis de drama con momentos más risueños. Hannah Zeile confirmó que esta característica se mantendrá. "No sería nuestro show si no esperaras reír, llorar y sentir todas las emociones", sostuvo. "No creo que decepcionará, aún hay mucho por revelar", agregó.

La joven actriz admitió que ha aprendido mucho de Mandy Moore al verla trabajar. En los nuevos capítulos, se verá más de la tirante relación entre madre e hija. "Ahora Rebecca es viuda y Kate está lidiando con la pérdida de su padre. Su relación siempre ha sido un poco turbulenta y vamos a ver cómo lidian con su duelo de manera personal y juntos", sostuvo.

Chrissy Metz interpreta el personaje de Kate en la adultez. Muchas mujeres han aprendido a luchar contra sus inseguridades gracias a ella. | Fuente: Fox Premium

LUCHAR CONTRA LAS INSEGURIDADES

Junto a Hannah Zeile, las actrices Chrissy Metz y Mackenzie Hancsicsak interpretan a Kate Pearson en su adultez y niñez, respectivamente. Esto hace que se sientan como tres diferentes personajes, para la intérprete. Si hay algo que une a las tres, son las inseguridades con las que lucha su personaje, generalmente relacionadas a su imagen.

Su manera de enfrentarse a esto ha hecho que las espectadoras se inspiren en Kate y busquen la seguridad en sí mismas. "Creo que Kate representa mucho para diferentes mujeres porque no importa tu talla, todos luchan contra las inseguridades y la confianza en sí mismos. Kate, muchas veces, deja que se interpongan en sus oportunidades. Creo que muchos pueden aprender a luchar contra ellas y aceptar que todos tenemos inseguridades, pero no podemos permitir que nos retengan", manifestó.

El 22 de setiembre veremos si Hannah y el elenco de "This Is Us" sube al escenario de los Premios Emmy 2019 gracias a sus emotivas escenas como la familia Pearson.

ESTRENO CUARTA TEMPORADA

Fecha: Martes 24 de setiembre, a las 9 p.m.

Canal: Fox Premium.