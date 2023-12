Mickey Mouse será de dominio público en 2024: estos son los detalles y excepciones

El ratón mágico creado por Walt Disney quedará libre de derechos de autor desde el 1 de enero de 2024 al cumplirse 95 años de ser patentada.

Mickey Mouse es uno de los personajes animados más queridos y destacados a nivel global durante bastantes generaciones. Con la llegada de 2024, se culmina el tiempo válido de los derechos de autor de la primera versión de Mickey, la cual pasará a ser de dominio público.

En Estados Unidos, el derecho de autor es válido durante 95 años y la primera aparición de Mickey Mouse, el cortometraje "Steamboat Willie", se dio exactamente esa misma cantidad de tiempo. Es por eso que desde el 1 de enero de 2024 pasará a dominio público la primera versión del ratón mágico creado por Walt Disney.

Este permiso para que Mickey sea usado por terceros es una buena noticia pero tiene muchos detalles a tener en cuenta para no caer en alguna infracción. Por eso es necesario saber las condiciones para poder usar al personaje sin problemas.

Lo más importante de este pase a dominio público es que el personaje que se ve afectado es el primer Mickey que apareció en "Steamboat Willie" como un capitán de bote que era mudo y más parecido a una rata. Las versiones recientes siguen siendo propiedad de la compañía y para ser usadas deberán pedirse permiso o pagar un monto por su uso a Disney.

Otro punto a considerar es que los creadores no podrán producir ningún trabajo que engañe a los consumidores diciéndoles que su Mickey está afiliado de alguna manera con Disney, un detalle que la compañía ya está trabajando para ver cómo proteger su marca.

Mickey Mouse de Steamboat Willie es el que pasará a dominio público. | Fuente: The Walt Disney Company

¿El mismo camino que Winnie the Pooh?

La liberación de los derechos de Mickey Mouse puede causar que ahora alguna compañía cree una historia alternativa con ese personaje, similar a lo que sucedió con Winnie the Pooh. En el caso del oso amarillo, cuyos derechos de autor expiraron en 2023, se creó una película de terror en que Winnie y sus amigos eran asesinos; la productora de esa película ya tiene planteado una secuela donde estará Tigger, que pasará a dominio público recién en 2024. El destino del primer Mickey Mouse no se descarta que sea el mismo que tuvo Winnie the Pooh.